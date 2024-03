La Esquinita de Reme

INDUSTRIA Biden se opone a la venta de icónica siderúrgica estadounidense US Steel

*La cadena Dollar Tree anunció el cierre de 1.000 tiendas de Family Tree, ante las pérdidas de más de mil millones de dólares. Comenzarán cerrando 600 tiendas por todo el país y después el resto según se vayan venciendo los arrendamientos.

*La violencia en México está llegando a niveles nunca vistos. El Gobierno de AMLO ha sido un verdadero desastre. Los secuestros, asesinatos, etc. llegan a números inimaginables. México necesita un cambio rápido porque ese país no se merece lo que está pasando. Veremos que sucede en las elecciones generales.

*Inesperadamente, la inflación subió ligeramente en febrero y esto traerá como consecuencia que la Reserva Federal no podrá bajar los intereses bancarios en su próxima reunión como habían planeado. Malas noticias para el Bello Durmiente de la Casa Blanca, que ve como cada día un dólar compra menos y menos. Y malas noticias para el pueblo estadounidense que lucha contra esta situación que crea desasosiego entre todos los habitantes del país.

*En una enorme manifestación en Venezuela, la candidata opositora dijo que enterrará el socialismo para siempre. Miles de personas se reunieron para escuchar a María Corina Machado y ya luce inevitable su éxito en las elecciones de julio. No sabemos cómo el Gobierno de Maduro piensa impedir que se postule a la presidencia.

*Sorprendentemente el primer ministro de Hungría, Vícktor Orban, visitó los Estados Unidos, pero no se reunió con el presidente Biden sino solamente con el expresidente Donald Trump y exprimera dama Melania Trump en Mar-a-Lago. Orban le entregó un bello ramo de flores a Melania. Juntos comieron en West Palm Beach.

*La situación en Haití se ha deteriorado tanto que las gangas y los insurrectos controlan buena parte del país. Una crisis total que debe ser controlada cuanto antes para evitar la caída completa de Haití y la posibilidad que se extienda la crisis a su vecina República Dominicana. Ya el gobernador de la Florida está tomando las medidas para impedir la entrada de haitianos.

*Hasta la fecha se suponía que la presentación del Estado de la Unión fuese un reporte del Presidente al Congreso de lo transcurrido en el año y de los planes futuros. El último reporte, sin embargo, el presidente Biden convirtió una seria presentación en una dramática exhibición de insultos, acusaciones en 13 ocasiones diferentes contra Donald Trump, sin nombrarlo, pero identificándolo como su predecesor y creando un ambiente de fantasía y promesas falsas en lo que constituyó un discurso de campaña. Jamás algo igual había pasado con presidentes demócratas o republicanos.

*El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernandez fue declarado culpable de tres cargos por tráfico de drogas. El juicio celebrado en New York ha sido un fuerte golpe para Hernández quien recibirá la condena en el mes de junio.

*Suecia se une oficialmente a NATO dándole un golpe a Rusia y los enemigos de la libertad.

*La Convención Republicana se celebrará del 15 al 18 de julio en Milwaukee. La Covención Demócrata será en Chicago un mes después, del 19 al 22 de agosto. Aquí veremos las plataformas de los dos partidos en acción y también veremos quiénes son los oradores en horas especiales.

*Según se reporta, las elecciones presidenciales de Venezuela se celebrarán el 28 de julio, fecha del natalicio de Hugo Chávez. Tenemos todos unidos que apoyar a María Corina Machado en esas elecciones. Es la oportunidad de salir de la dictadura Madurista.

*La cadena Macy’s anunció el cierre de 250 tiendas en los próximos años. Hay áreas donde estas tiendas no son productivas y Macy’s ha decidido cerrarlas. También anuncian el despido de 2.300 empleados. Por suerte, en Florida solamente cerrará la de Tallahassee. Las demás se quedan intactas.

*Le dice Paco a Rogelio: “Mi mujer me hizo creyente”. Contesta Rogelio: “¿Como es eso?” “¡Pues porque yo no creía en el infierno hasta que me casé con ella!”