La esquinita de Reme

*El arzobispo Carlo María Viganó pide la excomunión de Joe Biden después que Biden se cansó de promover que el Domingo de Resurrección era el Día de la Visibilidad del Transgénero. ¡El pobre Mr. Magoo no pone una!

*Las elecciones municipales en Turquía fueron un fuerte golpe al partido de Erdogan. Ya salió electo alcalde de Estambul un enemigo de Erdogan. Grandes cambios se avecinan.

*Nuestras felicitaciones al popular restaurant Versailles y a la Camaronera por haber sido seleccionados como uno de los mejores lugares casuales para comer entre 100 en Estados Unidos. ¡Un verdadero éxito para la comida cubana!

*Los demócratas alardearon de los $25 o $26 millones que recogieron en el Radio City de New York la semana pasada. Los analistas lo vieron como un acto de desesperación para ayudar a una campaña en proceso de extinción.! Veremos qué pasa pero el Presidente cada día pierde más popularidad!

*El cortó tránsito de una Republicana en MSNBC confirma que la política de esa empresa no acepta otras ideas que no sean las liberales y socialistas de los demócratas en el poder. Desde luego nos referimos a Ronna McDaniel. Es una lástima que no se pueda tener una opinión diferente y que sea aceptada, aunque no necesariamente tenga que compartirse.

*La gobernadora de New York, Kathy Hochul, no pudo entrar a los servicios del asesinado policía de New York, Jonathan Diller. Después de estar en el funeral tuvo que marcharse sin poder entrar.

*Amancio Ortega es el hombre más rico de España y además uno de los hombres más generosos de Europa. Su pasión por el mar lo ha hecho que acabe de comprarse un mega yate por $182 millones. Entre los muchos negocios de Amancio están Inditex y las famosas tiendas Zara. ¡Gallego de nacimiento y español universal!

*El presidente Biden está acostumbrado a decir mentiras. Eso no es nada nuevo, pero con el transcurrir de los días y las semanas sus mentiras son más exóticas y risibles. Al comentar sobre el accidente del puente de Baltimore se le ocurrió decir que había pasado varias veces por ese puente -ahora destruido- en tren. Problema: ese puente no tiene railes y nunca ha pasado tren alguno. ¿Risible o lamentable?

*El senador Bob Menéndez anunció que no se postularía por el Partido Demócrata para las primarias de New Jersey. Dejó abierta la posibilidad de ir como Independiente si sale bien del juicio que se celebrará en un par de meses.

*Los restaurantes más costosos de los Estados Unidos son: Saison en San Francisco, Capó en Santa Mónica, French Laundry en Yountville, Atelier Crenn en San Francisco (todos los anteriores en California), Per Se y Masa en New York y Guy Savoy en Las Vegas. ¡Caros, caros, caros!

*Marti Productions presenta “La Vida es un Gran Bolero” comedia de Marcos Casanova con la actuación estelar de Yani Martín y Noris Joffre. En el Koubek Center. Viernes 19 y 26 con Eddy Santana a las 8:15 pm. Sábados 20 y 27 de abril a las 8:15 pm con Roberto Torres y Domingos 21 y 28 las 4:15 pm con Oscar de Fontana como boleristas invitados. Reservaciones 305-220-2863 y 305-990-6258. ¡Otro éxito de Marti Productions!

*Llegan dos mujeres al cielo y una le pregunta a la otra: ¿Cómo te moriste? Congelada. ¡Ay, qué horror! ¡Debe haber sido horrible! ¿Cómo es morir congelada? Al comienzo es muy feo: primero da escalofríos, después dolores en los dedos de las manos y los pies, todo congelando... Pero, después vino un sueño muy pesado y perdí la consciencia. ¿Y vos, cómo moriste? ¿Yo? De un ataque cardíaco. Estaba desconfiando de que mi marido me engañaba. Un día llegué a casa más temprano. Corrí hasta el dormitorio y él estaba en la cama viendo televisión. Desconfiada, corrí hasta el sótano, para ver si encontraba alguna mujer escondida, pero no encontré a nadie. Corrí hasta el segundo piso, pero tampoco vi a nadie. Subí hasta el desván y al subir las escaleras tuve un ataque cardíaco y caí muerta. Oh, qué pena... Si hubieras buscado en el congelador, las dos estaríamos vivas.