La Esquinita de Reme

*El escándalo que se produjo esta semana cuando se comprobó la presencia de militares cubanos invitados a inspeccionar áreas de extrema confidencialidad en el Aeropuerto de Miami tiene a la colonia cubana tomando Tylenol y preguntándose quién autorizó esta visita que ha sido condenada por los Senadores Marco Rubio y Rick Scott, así como los Congresistas Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. En este tema no podemos dejar pasar la responsabilidad y tenemos que investigar quién invitó a estos enemigos de la libertad a nuestras dependencias. Si no se quiere investigar quién introdujo cocaína en la Casa Blanca o en el Congreso eso está muy mal, pero quien oficialmente invitó a miembros de la tiranía a estar en el corazón del exilio es inaceptable. ¡La alcaldesa del Condado de Miami es la responsable principal de seguir esta locura hasta que se encuentre el autor de este sacrilegio!

*El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, conocido como el Carnicero de Teherán, por sus actividades criminales y asesinatos contra los iraníes, murió junto a su ministro de relaciones exteriores cuando cayó el helicóptero donde viajaban. No se esperan muchos cambios en el Gobierno de Irán. ¡Raisi no tuvo mucho tiempo para utilizar los dólares que le obsequió Biden!

*La información de que el Departamento de Justicia autorizó el uso “de fuerza mortal” durante la invasión a Mar-a-Lago” ha sorprendido a muchos. Merrick Garland y su Jefe, Joe Biden, están “sueltos y sin vacunar”. ¡Nunca se había visto algo igual contra un expresidente!

*Sigue el presidente Biden cancelando las deudas de 160,000 estudiantes más a pesar de esta medida estar en contra de lo establecido por el Tribunal Supremo. La deuda ahora pasa a todos los ciudadanos de este país, los cuales en su mayoría no pidieron préstamos para estudiar. Biden usando estos préstamos cancelados para comprar votos.

*Amal Clooney, la demócrata liberal esposa del artista George Clooney fue una de las principales responsables de que la Corte Internacional (ICC) hiciera una orden de detención al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y de otros. Amal es una conocida abogada que hace campaña y recauda fondos, junto a su esposo, a favor de Joe Biden y Kamala Harris. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del ICC. A través de los años el ICC ha ignorado las solicitudes para actuar en los casos de Venezuela y Maduro, Cuba Comunista y Nicaragua.

*México está viviendo el más violento proceso electoral de su historia. Jamás se recuerda una etapa tan destructiva como esta donde varios candidatos ya han sido asesinados. Las elecciones se llevarán a cabo en junio y todo parece indicar que la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del Partido Morena, del actual presidente, resultará ganadora.

*En las elecciones para presidente celebradas en República Dominicana resultó reelecto el actual Presidente Luis Abinader con casi un 60% de los votos. Las encuestas también daban a Abinader como ganador. El expresidente Leonel Fernández solo obtuvo un 26% de los votos. República Dominicana votó por la democracia y en contra del Socialismo.

*Biden y Trump aceptaron las condiciones para dos debates el 27 de junio y 10 de septiembre. ABC y CNN serán los favorecidos y conducirán los mismos. Biden ha pedido una serie de condiciones especiales y Trump las aceptó. Ridículo que se hayan aceptado las malacrianzas de Biden pero Trump sabrá lo que hace. Por otra parte, Trump pidió que se hagan exámenes de drogas antes de comenzar los debates.

*La policía del Capitolio declaró que encontró una bolsita con polvo blanco que dio positivo a cocaína. Este es el segundo paquete de cocaína que se encuentra en una dependencia del Gobierno. El primero fue en la Casa Blanca sin que nunca se haya descubierto a quién pertenece.

*En un examen final el profesor Domitilo Calvo le dice a su alumno Tomasito que no ha sabido responder nada bien a pregunta alguna. Le dice muy seriamente: ‘le voy a hacer una sola pregunta y si sabe la respuesta lo voy a aprobar. ¿Cuántos pelos tiene la cola de un caballo?’, a lo cual Tomasito responde: ‘Doscientas mil cuatrocientos cuatro. ¿Y cómo lo sabe?, replica el profesor ante lo que Tomasito responde: “Perdone profesor, pero eso ya es otra pregunta y Ud. me dijo que me iba a hacer una sola”.