La Esquinita de Reme

*Whoopi Goldberg siempre ha sido una resentida. Demócrata rabiosa hasta los calcañales insultó a George W. Bush cuando era presidente, en un acto hispano en el Kennedy Center. Ahora junto a sus amigas de The View juegan a insultar a Trump y sus seguidores sin acordarse que están hablando de la mitad del país. En esta semana la afroamericana que se cambió el nombre porque no encontró lo suficientemente atractivo su apellido y su nombre original, la emprendió contra los cubanos por apoyar a Trump. ¿Con que derecho ataca a un grupo de personas honestas y valientes que vinieron a este país a trabajar y educar a sus hijos y nietos y ser ciudadanos ejemplares, además, orgullosos del nombre y el apellido que le dieron sus padres y no como Whoopi que se lo cambió? Y los cubanos, Sí vamos a votar por Trump porque no podemos votar por un traidor que ayuda a todos los socialistas para perpetuar el comunismo a 90 millas de Estados Unidos. ¡Seamos o no trumpistas en el 2024 votamos por Trump!

*La sentencia a Donald Trump será dictada el 11 de julio, cuatro días antes del comienzo de la Convención Republicana.

*El pasado domingo fueron las elecciones presidenciales en México y, por primera vez, una mujer asume el control del país. Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital, ganó arrolladoramente frente a otros dos candidatos. Sus detractores la consideran más socialista que Andrés Manuel López Obrador del Partido Morena. Tenemos que esperar un poco para ver cómo piensa gobernar, aunque las credenciales no son muy favorables. No hay duda de que México necesita salir de la corrupción y el dominio de los narcotraficantes.

*En un país donde han entrado más de 10 millones de ilegales sin control alguno ahora Mr. Magoo, el Presidente más malo que hemos tenido jamás, va a dictar una orden ejecutiva limitando la entrada a partir de 2.500 diarias. Esto más que una burla es un desparpajo. ¿Cómo se le ocurre esto a Joe Biden? ¡Qué vergüenza señores!

*La última encuesta presidencial de Harris X indica que Trump aventaja a Biden con 14 puntos entre los Independientes. Esto es un paso muy importante para la campaña de Trump.

*El gobernador DeSantis se ha comprometido a entregarle $10 millones a la campaña de Donald Trump.

*Elon Musk, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, fue a X (antiguo Twitter) para proclamar su apoyo a Donald Trump. ¡Muy interesante! *Las nuevas medidas del Gobierno de Biden para apoyar a la tiranía de Cuba fueron aplaudidas por el demócrata Jim McGovern, viejo socio de los comunistas y visitante asiduo del régimen. También por otra fanática de la desgraciada opresión en la Isla, la afroamericana izquierdista Bárbara Lee. ¡No hay duda de que el Diablo los une!

*Robert De Niro no es un antitrumpista. Es un socialista que le rinde pleitesía a todos los tiranos comunistas. Sus visitas a Cuba y sus encuentros con Díaz-Canel son prueba de esto. ¡Rata de dos patas!

*De Facebook: Felicidades a Donald J. Trump por ser la única persona condenada en una corte de New York en lo que va del 2024. *Ya es oficial! JLo (la puertorriqueña Jennifer López) ha cancelado su tour artístico y tomará tiempo libre con su familia y amigos. Aparentemente y según dicen “los chismosos” su matrimonio con Ben Affleck no anda bien.

*Marian Robinson, la madre de Michelle Obama, falleció el viernes 31 de mayo a los 85 años. La Sra. Robinson vivió junto a los Obama en la Casa Blanca después de que su yerno asumió la presidencia.

*La temporada de huracanes comenzó el sábado 1 de junio y se espera que sea muy activa. Hay que estar preparados para lo que pueda ser la más peligrosa de todas las temporadas ciclónicas de los últimos años

*En una visita realizada a un instituto psiquiátrico, se le preguntó al director que cómo sabía cuándo alguien debería ser internado. El director contestó: Bueno se llena una bañadera con agua y se le ofrece a la persona una cuchara, una taza y una cubeta para que seleccione y vacíe la bañera. Ok ya entiendo. Una persona que esté en sus cabales usaría la cubeta para vaciarla ya que es más grande que la cuchara y la taza dijo el entrevistador. El director le respondió: No en realidad. Una persona normal destaparía el caño. ¿Quisiera una habitación con o sin ventana?