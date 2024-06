*Allyson Huynh, alguien muy cercano a Obama quien contribuyó generosamente con él durante su estancia en la Casa Blanca, acaba de anunciar que apoyará a Trump en el 2024 aduciendo que el Partido Demócrata ha abandonado a personas como ella.

*Hooters está cerrando 40 restaurantes en todo el país dejando a 1.200 empleados sin trabajo.

*Estamos a semanas o días de saber quién será el candidato vicepresidencial de Donald Trump. Aunque aún estamos esperando la selección, estamos impresionados al ver el enorme número de candidatos de calidad que tiene el Partido Republicano. Por ejemplo, nuestro senador Marco Rubio, es uno de los mejores oradores del Senado y sus conocimientos de Inteligencia e internacionales son los más sólidos de todo el país. El hecho de que sea del mismo Estado que el candidato presidencial presenta un posible problema. Hay también una congresista de New York, con diez años de experiencia, que llevó a audiencias congresuales a presidentes de Universidades y sacó “chispas”. Su nombre es Elise Stefanik. Mujer, inteligente y efectiva. Ahí lo dejamos.

*El patriota brigadista Roberto Pichardo falleció el pasado sábado como reportamos en la Esquinita de Reme con Ninoska de la Nueva Poderosa en la 670 am. El Sr. Pichardo tendrá una misa el miércoles 3 de julio en la Iglesia Little Flower de Coral Gables a las 10:00 am. Servicios funerales el martes 2 de 3:00 pm a 10:30 pm en la funeraria Memorial Plan de la 98 Avenida y 24 Calle del SW. Nuestro pésame a su familia y en especial a su hijo Manny Pichardo. ¡Que en Paz descanse otro de nuestros patriotas!

*Argentina consiguió la primera semana en 30 años sin inflación. Milei está consiguiendo lo nunca visto en ese bello país.

*Felicitaciones a Claudia Tenney de New York por su triunfo en la primaria del distrito 24. Claudia es una sólida amiga de la causa de la libertad de Cuba y una republicana probada.

*El partido derechista de Marine La Penn en Francia aparece en las encuestas con una ventaja de 10 puntos. Si Francia se va totalmente a la derecha, Europa cambiará también.

*Anthony Blinken, el secretario de Estado, está acusado de ser el autor intelectual del comprometedor y falso anuncio publicado antes de las elecciones presidenciales en USA donde se dice que 51 exjefes de Inteligencia y Seguridad del país incluyendo el FBI y la CIA confirmaban que era desinformación rusa todo lo relacionado con Hunter Biden. Este es un tema tan serio y peligroso que debe ser investigado exhaustivamente por el Congreso.

*Los Estados Unidos han limitado el envío de municiones a Israel creando un nuevo conflicto entre nuestro país y nuestro mejor aliado. ¡Increíble pero cierto! *El famoso bolerista cubano, Roberto Ledesma, cumplió 100 años en esta semana. Ledesma ha sido una figura admirada y querida en la Cuba republicana y en el exilio. ¡Felicidades, Campeón!

*Le contaba Felipe a su amigo Demetrio una historia de su niñez. Le decía que su padre lo llevaba a todos los velorios de su oficina. Una vez teniendo 7 años estaba en una funeraria y se le acercó un hombre que le dijo que había que aprovechar cada minuto de nuestra existencia, divertirse y pasarla bien. Minutos después el hombre desapareció y el padre de Felipe vino a buscarlo para presentárselo a la viuda y sus hijos. Cuando se acercaron al saloncito donde estaban los familiares Felipe se inclinó ante la caja y cuál no sería su sorpresa al ver al hombre que le daba los consejos dentro de la caja. El niño salió traumatizado y así estuvo por años. Sus padres lo llevaron a psicólogos para tratar de curarle la impresión que había recibido. Años más tarde, al fallecer otro de los amigos de la oficina, volvió Felipe con su papá y cuál no fue su sorpresa al ver de nuevo al hombre que se suponía estaba muerto. Sin poder aguantarse le preguntó directamente. Respuesta: Ud. no me vio a mí sino a mi hermano jimagua. Yo estoy vivito y coleando. ¡Resuelto el misterio!