la esquinita de reme

*El debate presidencial de la semana pasada entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se convirtió en una debacle en vez de un debate. Antes de cinco minutos de comenzada la función de 90 minutos, ya Biden era un espectáculo vergonzoso. Apenados muchos, molestos otros, contentos un grupo, la verdad es que no fue nada atractivo para los Estados Unidos ni los americanos alrededor del mundo. Nuestro Presidente lucía perdido, enfermo, sin fuerzas ni conocimiento de lo que estaba haciendo. No sé si sabía —después de una semana de entrenamiento por 16 expertos— que estaba compitiendo contra Trump. En realidad, Trump fue muy generoso sin querer darle “la última estocada” y no abusó de él como hubiese podido. Era el espectáculo de un alma en pena que deambulaba por los jardines de la Casa Blanca. No hay duda de que Biden ha perdido la pelea y no vemos cómo puede recuperarse. Es muy tarde y ya a nadie se puede convencer de que el Presidente tiene la capacidad o la mente clara para cambiar. Los demócratas que no querían aceptar la triste realidad están en “artículo de muerte” viendo cómo salen de Biden y lo sustituyen antes de la Convención. El papelazo fue demasiado grande y no hay cómo darle marcha atrás. Obama, que ha sido el Presidente verdadero por 3 1/2 años, quiere seguir con Biden, pero esto no está muy claro. Ignorar a Kamala ahora para imponer a Michelle tampoco suena bien. El gobernador de California tiene buen pelo, pero ha sido terrible gobernando. Los demócratas se han quedado sin líderes y sin pitcher de repuesto. Si yo fuera Trump o alguien de su familia estaría muy preocupada con “la resaca”. Estos problemas pueden traer consecuencias malas para todos porque hay deseos de venganza.