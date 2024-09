la esquinita de reme

*La inteligencia o habilidad para hacer decisiones por parte de la Mala Kamala quedó demostrada con su selección de vicepresidente. De varios candidatos a escoger, Kamala se fue por el más liberal y problemático. No hay duda de que Tim Walz es el más izquierdista de los cuatro finalistas. Entre los que no fueron seleccionados había dos moderados muy populares. El problema de Walz no es solamente él y su estilo circense, sino también su esposa que luce que está en otra órbita.