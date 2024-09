La Esquinita de Reme

*Penosa la presentación del presidente Joe Biden en la Asamblea General de la ONU con jefes de Estado de países amigos que nos visitaron en esta semana. Sus gritos resonaban con fuerza. En estos momentos Estados Unidos está sin presidente en medio de guerras en el Medio Este. Obama decidió que Biden no renunciara pero que tampoco fuera candidato. Aunque la Mala Kamala no obtuvo un solo voto en primarias como candidata presidencial, ahí la tenemos con el apoyo de toda la élite de Hollywood. ¡Dios nos proteja!

*Por primera vez habrá elección en noviembre para supervisor de Elecciones y nuestra recomendación es que voten por Alina García. Trabajadora, dedicada, republicana.

*El triplista cubano-español Jordan Díaz, nominado a mejor atleta de Europa. No hay duda de que los cubanos son triunfos.

*Otro famoso restaurante de New York, ganador de tres estrellas Michelin, Per Se, cerró temporalmente sus puertas. Después del cierre permanente de La Grenouille, este es un nuevo golpe a la vida gastronómica de la Gran Manzana.

*La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, declaró que si alguien entra ilegalmente en su país será deportado inmediatamente. ¡Interesante!

*En la primera reunión en 11 meses del Consejo de Ministros de Estados Unidos, la Dra. Jill Biden se sentó en la cabecera de la mesa y tomó la palabra. Algo jamás visto hasta ahora. ¡Dios nos permita salir de esta escoria en las elecciones de noviembre 5! El país lo necesita.

*Aparentemente, la administración de Eric Adams en la Ciudad de New York está llena “de huecos” y las investigaciones por corrupción están sacudiendo a la ciudad. ¡Cómo tienen que recordar y extrañar los neoyorquinos al alcalde Giuliani! Y los años de gloria y esplendor de esa ciudad.

*Definitivamente las elecciones tienen sus consecuencias y el ayudar a conservadores en el Senado es imprescindible. Los grandes del dinero oscuro del socialismo quieren salir de Ted Cruz en Texas y Rick Scott en Florida, y nuestra obligación es apoyarlos y ayudarlos a ser reelectos. Gane quien gane la Presidencia necesitamos un Congreso fuerte y hábil.

*Hillary Clinton, la fracasada candidata demócrata, que tuvo una terrible pérdida en 2016 frente al Trump, es aparentemente la principal consejera de la Mala Kamala. Solo le traerá resentimiento y frustraciones a su campaña. ¡Adelante!

*El expresidente Trump tuvo un día excelente en New York. Miles de personas lo acompañaron a un acto donde no cabía ni una aguja. Lleno total. Después con una presencia espectacular en el programa de Greg Gutfeld en Fox News, a las 10 de la noche donde se lució. Estuvo en sus mejores momentos.

*Edmundo González fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela por el Parlamento Europeo que, además, pide la captura de Maduro. Fuerte golpe contra los comunistas de Venezuela. Y de paso dejaron mal parados a Pedro Sánchez y los socialistas de España.

*En la reunión de la Reserva Federal del 18 de septiembre se acordó rebajar medio punto los intereses bancarios. Un golpecito para ayudar a la presente administración.

*La Mala Kamala está suelta y sin vacunar mintiendo seguido y sin ganas de parar. De cuatro palabras que coordina a decir tres son mentiras. Es marxista y no lo ha desmentido ni en el debate que tuvo con Trump. Dicen que el candidato a vice es maoísta y su esposa “una loca de atar”.

*Los Teamsters votaron para saber a quién quieren como presidente del país. Aparentemente el triunfo de Trump fue tan grande que el sindicato decidió anunciar que no apoyarían públicamente a candidato alguno. Dicen que la diferencia entre Trump y Harris fue de cerca de 30 puntos. Desde 1996 no pasaba algo igual. Los teamsters no tuvieron el coraje necesario para apoyar al que ganó la encuesta. Esto es de ce créalo o no lo crea.

*Estaban Rufino y Octavio conversaban en un bar y uno le dice al otro: “¿Rufino? ¿tu mujer se ha molestado porque viniste a jugar cartas al bar a altas horas de la noche?” “Mira Octavio, de todas maneras, estos dientes que ya no ves aquí me los tenía que sacar”.