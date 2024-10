La Esquinita de Reme

*En un acto organizado en Coral Gables, médicos de la Florida, junto al gobernador Ron DeSantis y la vicegobernadora Jannette Núñez, explicaron que según la forma en que está escrita la Enmienda 4 no es necesario que un médico participe en un aborto. Cualquiera puede hacerlo legalmente. Esto es una aberración y puede conducir a la muerte de la madre o los hijos en un aborto. Nuestra recomendación es que se vote NO tanto en la Enmienda 3 como en la 4. !No a la marihuana que no sea medicinal y no a abortos a la libre!

*La ineptitud de la mala Kamala es evidente. Dios nos salve de un éxito del binomio más trágico en las elecciones presidenciales de este país. No nos merecemos una presidente tan ¡incolora!

*En estos momentos, las encuestas están favoreciendo a Donald Trump por dos puntos. Falta poco tiempo y todo puede cambiar, pero si las elecciones fueran hoy, 45 se convertiría en 47.

*El FBI ajustó los números de los crímenes violentos en el país a un aumento de un 4.5%. Durante el debate de Trump contra Kamala, cuando Trump se refirió al aumento del crimen, los moderadores lo hicieron lucir como si estuviera mintiendo. Ahora, calladamente, los números son ajustados. Así está pasando con muchas cosas desde empleos, crimen, inflación hasta otros datos importantes de la economía.

*Yahya Sinwar, el cerebro detrás de los atentados de octubre 7 en Israel fue eliminado por el ejército israelí. Cómo decíamos la semana pasada, Israel no abandona a su pueblo y los crueles asesinatos nunca serán olvidados.

*En la entrevista de Bret Biar de Fox News con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris pudo comprobarse su incompetencia. Sin teleprompters, la Kamala no funciona. Aunque las encuestas siguen muy pegadas y muestran a Trump y Harris casi empatados, si analizamos fríamente la situación no podemos entender esto. Diríamos que Trump debe arrasar en noviembre y ganar sólidamente.

*El niño dorado de la prensa liberal, Doug Emhoff, había sido descrito -hasta ahora- como el caballero exquisito que apoya a su esposa en todo y que es un marqués con las damas. Pero ahora que muchos de sus exabruptos han salido a la luz, todo está cambiando. No solamente el gentil Doug engañó a su primera esposa con una empleada de su casa “a la que le obsequió un niño”, sino que después tuvo un serio altercado y abuso físico con “una novia” en Europa. Parece que el ‘Segundo Caballero’ no tiene mucho de lo que hace alarde.

*Me leí el libro “Melania” y no es una obra de arte, pero tampoco un desastre total. Tiene algunos aspectos interesantes.

*¡Ya es oficial! Santa’s Enchanted Forest no estará activo en las Navidades del 2024 según anunció la empresa en su cuenta de Instagram. Esta actividad estaba en Tropical Park desde 1984. Ya el año pasado tuvieron que ir a otra localización y Christmas Wonderland ocupó el espacio que ellos tenían. ¡Una pena!

*Kamala Harris es, en mi modesta opinión, una mala candidata. Su voz de pito hace daño a los oídos. No tiene una buena política y creo será muy mala presidente si el pueblo americano toma la mala decisión de elegirla. ¡Que Dios nos ayude a que no llegue a la Casa Blanca!

*El jefe de Comunicaciones de Hezbolla, Muhammad Rashid, fue también eliminado por Israel, siguiendo con su “plan limpieza”. Israel ha librado al mundo de asesinos en serie.

*El Gobierno de los Estados Unidos le prohibió la entrada en este país al conflictivo expresidente socialista de Ecuador, Rafael Correa. !Corrupto hasta los calcañales!

*Después de la próxima semana, Rafa Nadal, el tenista más famoso de España, se retirará y no se presentará más en competencias nacionales o internacionales.

*Un niño se va a visitar el puente de un tren y comienza a preguntarle a un oficial. ¿Y si llega a hundirse el tren, por dónde tendríamos que salir? El oficial le dice: En los botes salvavidas. El niño le dice: ¿Y si no llegasen a funcionar los botes salvavidas? Entonces, tendríamos que usar las balsas. ¿Y si los botes y las balsas no son suficientes para todas las personas? ¿Por dónde saldríamos? ¡Bueno saldríamos por la televisión hijo, por la televisión!