La Esquinita de Reme

*El nombramiento como presidente temporal de FIU de la exitosa vicegobernadora de la Florida, Jeanette Núñez, es un gran triunfo para esta Institución. Nuestras felicitaciones a Jeanette y a la fabulosa universidad de la Florida.

*El famoso Lincoln Project que ha dedicado muchos años y dinero para combatir al presidente Trump terminó el año 2024 con pérdidas garrafales.

*Lara Trump no fue nombrada senadora por la Florida, pero consiguió que Fox News creara un programa para ella que se transmitirá todos los sábados a las nueve de la noche. ¡Muy interesante!

*La secretaria de Justicia, Pam Bondi, ha congelado los fondos para las ciudades santuario. ¡Diente por diente!

*El congresista demócrata, Al Green de Texas, anunció que estaba haciéndole una acusación formal (impeachment) al presidente Trump a solo unas semanas de haber llegado a la Casa Blanca. El tratar de descarrilar la presidencia de Trump es el producto de la frustración que tienen por haber perdido tan violentamente. Y, además, una muestra de cómo tratan de parar “el descubrimiento” del fraude masivo que se producía en el país.

*Los senadores demócratas han utilizado el proceso de confirmación de los candidatos republicanos seleccionados por Trump para ir contra ellos en una forma vulgar y poco profesional. Y especialmente para tratar de herir al presidente Trump. Personalmente creo que se han hecho mucho daño porque el público ha podido ver hipocresía, incompetencia, mala fe, ignorancia, etc. No creo que muchos de ellos sean reelectos en el futuro.

*Travel and Leisure Magazine seleccionó a Nueva Zelandia como el país más bello del mundo. Sus vistas espectaculares contribuyeron a esta selección.

*Gary Peters, senador demócrata de Michigan, anunció que no iría a la reelección en los comicios de 2026. Ese estado fue ganado por Trump en el 2024. Con un buen candidato los republicanos podrían cambiar la rachita de los demócratas en Michigan donde no ha habido un triunfo republicano en el Senado en 40 años.

*La estudiante china, Lili Lijun, que dirige en UCLA las protestas estudiantiles propalestinas, acaba de perder su visa y será devuelta a su país de origen.

*La popularidad de los demócratas alcanza mínimos históricos en las encuestas. No hay duda de que la campaña de la Mala Kamala y su candidato a VP contribuyeron a esto y ahora se les complica más la situación con las terribles actuaciones de los senadores demócratas en las audiencias de confirmación de los seleccionados por Trump para su gabinete.

*Los demócratas que ignoran el movimiento conservador en el país han votado a un súper izquierdista liberal, Ken Martin de Minnesota, como el nuevo chairperson del Partido Demócrata Nacional. Había otros candidatos más centristas, pero siguiendo con la línea que los destruyó el pasado noviembre han seleccionado el más “progresista” de los candidatos. Y para completar el ticket del embalsamiento eligieron a David Hogg de 24 años cómo vicechair. El conjunto más liberal en la historia del Partido Demócrata.

*El segundo “damo”, Doug Emhoff, consiguió un nuevo trabajo ya que ahora tendrá que pagar casa, luz y comida. Será socio de la firma de abogados Wilkie Farr y Gallagher en New York. Viajará de NY a Los Ángeles donde permanecerá la mala Kamala deshojando margaritas. No se sabe si Kamala se postulará como gobernadora de California o hará otro intento para alcanzar la presidencia de Estados Unidos. En estos momentos, a pesar de la paliza que le dieron, aparece en primer lugar en las encuestas entre los demócratas.

*Muchas felicidades para todos los lectores de la Esquínita en el Día del Amor y la Amistad (14 de febrero). ¡Una fecha muy bonita que no podemos dejar de celebrar!

*Le dice Monguito a Tomás. ¿Oye, tú eres gay? No. ¿Por qué me preguntas? Porque te he visto hablando con muchos gay. Bueno, Monguito, tampoco soy retardado mental y estoy hablando contigo.