La Esquinita de Reme

*El fallecimiento de Lincoln Diaz Balart ha sacudido a Miami. Lincoln fue un popular congresista federal del Distrito 21 desde 1993 hasta el 2011, cuando se retiró de la política para volver a su práctica como abogado. Antes había sido representante y senador estatal por varios años. Su amor por su familia y su patria era respetado por amigos y contrarios. Lincoln era punto y aparte. Apasionado y honesto, nadie jamás dudó de sus sentimientos ni de su integridad. Los que tuvimos el honor de trabajar con él en la lucha por la libertad de Cuba sabemos que fue el primero en muchas batallas y que no descansaba ni un solo momento por lograr sus propósitos. Su amor por Estados Unidos fue reconocido por líderes demócratas que votaban contra él, pero comprendían que era un hombre legítimo y siempre fue muy respetado. ¡Descansa en paz querido Lincoln! ¡Tu esfuerzo no fue en vano! Para su esposa de 48 años, Cristina Fernández, su adorado hijo Danny y su esposa Estefanía, sus nietos, hermanos Rafael, José y el congresista Mario Díaz Balart y sus respectivas esposas, nuestro pésame más sincero.

*El discurso en el Congreso por parte del presidente Trump fue algo extraordinario. No solamente brilló en todo momento, sino que pudo “acabar con el cuento de los demócratas” demostrando que son irresponsables y ridículos. El Partido Demócrata de JFK y otros líderes de los 1960 y 1970 ha desaparecido. Cuando Trump comenzó a hablar y el congresista Greene de Texas empezó a gritar e impedir que se oyera lo que decía, hábilmente, el presidente de la Cámara Baja mandó a que fuera removido para dejar continuar la exposición. Los ridículos letreritos que exhibían los congresistas eran infantiles y risibles. La presentación de Trump muy bien hecha, muy completa y convincente. Los republicanos se sintieron orgullosos de lo logrado en solamente seis semanas. La situación demuestra que los demócratas atraviesan la peor crisis de su historia. No tienen líder, no hay una sólida narrativa y no vemos posibilidades de que alcancen el Senado o la Cámara en las próximas elecciones.