La Esquinita de Reme

*Las falsas elecciones de gobernadores y miembros del Congreso en Venezuela fue un rotundo fracaso para Maduro y sus seguidores. Ni el 10% de la población apta para votar asistió a los colegios electorales. Por lo tanto, con una votación ridícula, los del Gobierno ganaron las gobernaciones exceptuando una. Mientras tanto, se siguen encarcelando, desapareciendo a personas intachables y son muchísimos los que fueron detenidos y no se conoce sus paraderos. Lo de Venezuela ya pasa de ser inaceptable para convertirse en ridículo. Llegó el momento de actuar. No más dilaciones. Es hora de sacar a Maduro, Diosdado y los Rodríguez de sus guaridas. Es ya el momento de darle al pueblo de Venezuela la libertad y posibilidad de tener una patria libre que voto por Edmundo y María Corina hace muchos meses. ¡Basta ya!

*Nancy Pelosi comentó que cree que Rahm Emanuel se postulará para presidente en el 2028. Pesado, obtuso, hombre de confianza de Barack Hussein Obama sin personalidad ni carisma. ¡Dios nos libre!

*Charlie Rangel, el problemático congresista demócrata de New York, que apadrinó al régimen de Castro por mucho tiempo, murió en New York a los 94 años. Llegó a posiciones muy importantes en el Congreso, pero también afrontó serias investigaciones por corrupción.

*Se ha vuelto viral en las redes sociales las fotos de Brigitte, la esposa de Macron, dándole un galletazo a su marido. Declararon al llegar a Vietnam que todo se trató de “un jueguito” entre los dos. ¡Qué manera de jugar!

*Juan Pablo Panigua, hombre de confianza de María Corina Machado, ha sido detenido en Caracas junto a 50 personas más que incluye a hombres de negocios, políticos, opositores, etc. Preparándose para combatir los resultados de las elecciones y el ausentismo de la población. Este es el momento preciso para tratar de derrocar a Maduro.

*Jo-Ann, una tienda de telas y tejidos, cerró durante el mes de abril 444 establecimientos en todo el país. Ahora anuncia el cierre del resto de sus tiendas. Tenía más de 80 años operando.

*Tres congresistas demócratas han muerto en los últimos meses creando un problema para el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, donde la diferencia con los republicanos es mínima. En estos momentos la diferencia es de sólo ocho congresistas. El 2026 será crucial para ambos partidos.

*El congresista demócrata de West Virginia Gerry Connolly falleció de un cáncer en el esófago. El congresista Republicano Mario Díaz Balart lo reportó inmediatamente y recordó su trabajo bipartidista con Connolly.

*El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Chevron no seguirá operando en Venezuela después del 27 de mayo. Aunque otros funcionarios hagan declaraciones contrarias a esta situación, Marco Rubio fue firme en sus comentarios y no creo que Trump tome una diferente posición a favor de lo que recomienda Richard Grenell.

*Otro talentoso miamense ha sido nombrado embajador. Se trata de Bernie Navarro a quien el presidente Trump seleccionó para representar a Estados Unidos en Perú. Bernie es un brillante hombre de negocios fundador de la empresa Benworth Capital en Coral Gables. Muchos éxitos le deseamos en esta importante posición.

*Un crimen horrendo sucedió en la capital de Estados Unidos cuando un joven hispano mató a quema ropas a dos funcionarios de la Embajada de Israel en Washington DC, Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim. Los jóvenes que eran novios e iban a comprometerse en Israel la semana próxima, salían del Capital Jewish Museum. Estos ataques de odio no pueden permitirse en este país y esperamos se ejerza el peso de la ley contra un asesino que gritaba libertad para Palestina después de haber atentado contra los jóvenes.

*Pepito le dice a Jaimito: “Yo no sabo”. Jaimito le responde “¡No … se dice yo no sepo”. Una viejita que los escuchaba discutiendo les dijo: “Miren niños, ni se dice yo no sabo, ni yo no sepo”, “¡Aja! ¿Y cómo se dice?”, “ Yo no sé”, “Y si no sabe para que se mete”.