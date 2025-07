La Esquinita de Reme

*El desafortunado hijo de papá, Hunter Biden, está despotricando contra todos los demócratas que no apoyaron a su padre y lo forzaron a pasarle la batuta a la Mala Kamala. Hunter está viviendo en otro mundo si no entiende que su papá estaba completamente “ido” y no funcionaba como presidente. Sin embargo, la selección de Kamala fue desafortunada y arbitraria. La “Niña” nunca llegó a ser popular con los votantes demócratas.