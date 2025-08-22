La Esquinita de Reme

*El gobernador de Florida, Ron DeSantis , anunció otorga la Medalla de la Libertad a varias importantes personalidades, entre ellos al inolvidable congresista Lincoln Díaz Balart que falleció en Miami este año. ¡Gracias gobernador DeSantis por reconocer a uno de los cubanos más brillantes y patrióticos de nuestra generación!

*La criminalidad en Washington DC se desploma después que el Gobierno federal tomara el control de la ciudad. Una verdadera maravilla que pocos creían pudiese pasar. Además, con la ayuda de la jueza Jeanine Pirro se está desmoronando la criminalidad en la Capital de la nación!. ¡Bien por Trump y sus asistentes!

*La labor que viene realizando el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, es extraordinaria. Su involucración con el sector privado es enorme y todos lo aplauden porque es un trabajador incansable.¡Felicitaciones al amigo Kevin!

*Un nuevo libro sobre el principe Andrew del Reino Unido ha dejado al tercer hijo de la reina Isabel muy mal parado. Se le acusa de maltratos verbales contra los empleados de la Casa Real, groserías y falta de comportamiento correcto como debiese ser por su título del que eventualmente fue despojado después del escándalo con Epstein y “sus muchachitas” menores de edad. ¡Allá va eso!

*El Tribunal Superior de Justicia de Bogotá ordenó la inmediata libertad para el expresidente Álvaro Uribe. Un triunfo para la democracia y una bofetada para el exterrorista Petro.

*Después que el congresista Comer señaló a Bill Clinton como uno de los testigos más importantes en el caso Epstein, la señora de los miles de e-mails borrados está tratando de vender la imagen de un Clinton enfermo y sin fuerzas para caminar. No hay duda que Bill y Hillary podrían hacer una serie que compitiera con Bonnie and Clyde. ¡Pudiera ser hecha en Haití para darle más emoción!

*Abrió con un éxito inmediato el restaurante Daniel’s localizado donde se encontraba Fiola. Desde su primer día el lugar está lleno de comensales que han encontrado un lugar con excelente comida aunque un poco costoso. Las carnes son extraordinarias y la variedad muy interesante. El mismo concepto existe hace unos meses en Fort Lauderdale convirtiéndose en el mejor lugar de esa ciudad. ¡Altamente recomendable!

*Los colombianos tienen que “ponerse las pilas” para ganar las elecciones del 2026 y sacar del poder a la mafia nefasta que hoy gobierna. La oposición tiene que unirse encontrando un candidato que pueda recibir el apoyo de la mayoría del país. La muerte del joven líder Miguel Uribe ha conmocionado al país y ha mandado un mensaje que se necesita mano fuerte contra el crimen. A pesar de que han pasado más de dos meses del atentado criminal contra el líder de Centro Democrático aún no se sabe quién está detrás de este atentado. ¡Muy triste todo!

*Mas de 6.000 visas han sido revocadas a estudiantes por violaciones que van desde asaltos a prestarle apoyo al terrorismo. El Departamento de Estado bajo la hábil dirección del secretario Marco Rubio y la dirección del presidente Trump se ha propuesto terminar con la infiltración de elementos progresistas en nuestro país.

*La ciudad de Washington DC, fue tomada por la Guardia Nacional y ya se ve la limpieza que era tan necesaria. Los homeless en las calles han sido recogidos y la basura y desperdicios han sido removidos de las aceras dándole un nuevo “look” a la Capital del país más poderoso del mundo. Creo era necesario y veremos como la mayoría del pueblo americano apoya estas medidas contra el crimen, la suciedad y la corrupción.

*Trump firmó una orden ejecutiva para sacar a los Estados Unidos del World Health Organization. Prometido y Cumplido.

*La demócrata LaToya Cantrell, alcaldesa de New Orleans, ha sido encausada por un gran jurado, por mentirles a ellos sobre su relación con su guardaespaldas y también usar fondos federales indebidamente. Otra que cae en su carrera “armamentista”.

*La muerte del formidable artista de la pintura Humberto Calzada ha dejado un dolor profundo en el pueblo de Miami. Una misa por su eterno descanso se celebrará el lunes 25 de agosto en la Iglesia St. Agustín a la 1:30 pm. Humberto que llegó a los 16 años a Miami era querido y admirado por todos. ¡Que en paz descanse un ser muy especial!

*Una novia envía un mensaje por el celular a su novio con el siguiente texto: “Si estâs durmiendo mándame tus sueños. Si estás riendo, mándame tu sonrisa. Si estás llorando, mándame tus lágrimas. ¡Te Amo!”. El novio le responde: “Estoy en el inodoro… ¿Qué hago?”.