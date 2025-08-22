Alineación titular del Miami Heat 2025-26: fortalezas, dudas y cómo se compara con otros equipos de la NBA

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El Miami Heat afronta la temporada NBA 2025-26 con una alineación titular proyectada compuesta por:

FÚTBOL AMERICANO Nuevo jugador de los Dolphins asegura que no llegó a Miami para "relajarse"

Béisbol Ryan Gusto entra a la rotación de los Miami Marlins tras salida de Cal Quantrill

Bam Adebayo (C)

Kel’el Ware (PF)

Andrew Wiggins (SF)

Norman Powell (SG)

Tyler Herro (PG)

De acuerdo con Bleacher Report, este quinteto se ubica en el puesto 19 entre las 30 franquicias de la liga, una posición que refleja solidez, pero también la falta de un referente ofensivo de élite.

Qué ofrece la alineación titular del Miami Heat 2025-26

Bam Adebayo: Viene de una temporada irregular, pero sigue siendo el ancla defensiva del Heat y un pilar en la pintura.

Kel’el Ware: Tras un prometedor año de novato, el ala-pívot tiene la misión de consolidar su desarrollo y ganar protagonismo.

Andrew Wiggins: Llegó a Miami en el traspaso por Jimmy Butler; aporta experiencia y capacidad para marcar a los mejores aleros rivales, aunque la irregularidad sigue siendo un factor de riesgo.

Norman Powell: Su mejor año fue con los Clippers (21.8 puntos y 41.8% en triples), y ahora busca convertirse en el motor ofensivo del Heat.

Tyler Herro: Asumirá más responsabilidades como generador de juego y anotador, algo clave para el éxito de esta plantilla.

wiggins Andrew Wiggins #22 del Miami Heat intenta una jugada con el balón contra De'Andre Hunter #12 de los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la primera ronda de los Playoffs de la NBA de la Conferencia Este en el Kaseya Center el 28 de abril de 2025 en Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP

Comparación frente a otros equipos del Este

El quinteto del Heat se considera competitivo, pero no está entre los mejores de la conferencia. Según el ranking, Boston Celtics (18.º) y Indiana Pacers (17.º) aparecen por encima pese a no contar con sus estrellas, Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente, quienes estarán fuera por lesión en el tendón de Aquiles.

La duda principal para Miami es si Powell y Herro podrán complementarse en ataque, y si Wiggins recuperará el nivel defensivo mostrado en sus mejores años con Golden State. Además, el joven Nikola Jovic, brillante en su preparación para el EuroBasket, podría presionar por un puesto titular si Spoelstra decide darle otra oportunidad.

Clave para competir en la NBA 2025-26

El éxito del Heat dependerá de:

La química entre Powell y Herro en el perímetro.

La evolución de Ware como segunda opción ofensiva en la pintura

La capacidad de Wiggins de rendir como defensor de élite.

El liderazgo de Adebayo para equilibrar una plantilla que luce talentosa pero todavía sin un “alfa ofensivo” claro.

Con esta alineación, el Miami Heat 2025-26 tiene un grupo sólido, capaz de competir por playoffs en el Este, pero necesitará consistencia y un paso adelante de sus jóvenes figuras para aspirar a algo más que una clasificación media.