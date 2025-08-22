viernes 22  de  agosto 2025
Ryan Gusto entra a la rotación de los Miami Marlins tras salida de Cal Quantrill

Los Miami Marlins hicieron un movimiento inesperado en su rotación: el lanzador derecho Ryan Gusto será quien ocupe el lugar dejado por Cal Quantrill

Ryan Gusto #65 de los Marlins de Miami lanza contra los Bravos de Atlanta en la primera entrada en el Truist Park el 9 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia.&nbsp;

Brett Davis/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Marlins hicieron un movimiento inesperado en su rotación: el lanzador derecho Ryan Gusto será quien ocupe el lugar dejado por Cal Quantrill, reclamado en waivers por los Atlanta Braves. El novato abrirá este viernes frente a los Toronto Blue Jays, según informó Kevin Barral de Fish On First.

Quantrill, quien había iniciado 24 partidos esta temporada con efectividad de 5.50, fue colocado en waivers después de que Miami no lograra canjearlo antes de la fecha límite. Con su salida, los Marlins liberan espacio en su nómina y le dan una nueva oportunidad a Gusto.

Ryan Gusto, oportunidad de consolidarse en MLB

Craig Mish de FanDuel Sports Network Florida aseguró que Gusto tendrá la oportunidad de permanecer en la rotación por un periodo más largo, dependiendo de su rendimiento.

El derecho ya había debutado con Miami el pasado 9 de agosto en una doble cartelera ante los Braves, antes de regresar a Triple-A Jacksonville. En esa salida, y en su reciente paso por ligas menores, mostró altibajos:

En MLB 2025: 92 entradas lanzadas (la mayoría con Astros de Houston), 4.92 de efectividad, 4.14 de FIP y 1.43 de WHIP.

Última apertura en Triple-A: 3.1 entradas, 8 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos y 0 ponches.

Rotación de los Marlins ante Toronto

Viernes: Ryan Gusto vs Blue Jays

Sábado: Janson Junk

Domingo: Eury Pérez

Tras la serie frente a Toronto, los Marlins recibirán justamente a Quantrill y los Atlanta Braves en el loanDepot Park a partir del lunes, en un duelo con sabor especial.

Con la llegada de Gusto, los Marlins abren un nuevo capítulo en su rotación y mantienen flexibilidad en su roster de 40 hombres, con la opción de mover a Anthony Bender a la lista de lesionados de 60 días si fuera necesario.

