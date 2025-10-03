La Esquinita de Reme

*El papa Leon XIV anunció su apoyo al plan del presidente Trump de 20 puntos para la paz en Gaza , llamándolo una proposición realística. Es una buena recomendación.

*El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, anunció que el senador demócrata Dick Durbin ha decidido no aceptar el reconocimiento de la Iglesia católica que había prometido. Esto pone fin a la controversia creada por el cardenal cuando anunció su decisión de honrar a Durbin, un estridente promotor del aborto. Necesitaron la intervención de varios arzobispos y cardenales para evitar que se le diera apoyo a la descabellada proposición del cardenal Cupich.

Reacción a ultimátum Hamás acepta liberar a rehenes israelíes, pero propone "discutir" los detalles del plan de paz de Trump

*Los demócratas liderados por el senador demócrata de New York Chuck Schumer han propiciado el cierre del Gobierno. El odio por Trump ha cerrado los ojos de muchos congresistas, que normalmente actuarían de una forma diferente. Muchos serán los afectados, pero, sin embargo, los cheques del Seguro Social seguirán siendo enviados normalmente a todos los beneficiados.

*El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader,

decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas que se celebra en Punta Cana en diciembre. Definitivamente los dominicanos han demostrado coraje y principios y les mandamos un abrazo desde Miami.

*Sabíamos que el presidente de Colombia era bruto. ¿Pero tan bruto? Incitó a los militares estadounidenses a ignorar las instrucciones que reciben de su Gobierno en territorio estadounidense y como resultado le prohiben visitar a este país. En medio de New York y a gritos pedía a los militares que desoyeran a los superiores. ¡Pobre Colombia!

*Rumores desde Cuba aseguran que Raúl Castro se encuentra ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Cuba. En las últimas fotos tomadas, Raúl aparece muy deteriorado, pero no sabremos la verdad hasta que la tiranía haga declaraciones oficiales. Ya Raúl “ni pincha ni corta”.

*El alcalde de New York, Eric Adams, anunció que cancelaba su postulación a la alcaldía de Nueva York. Aspiraba como independiente. Ahora me imagino que apoye al exgobernador Cuomo para tratar de frenar al comunista Mandami. Sería muy importante que el candidato republicano Curtis Sliva también renuncie a ver si tenemos una oportunidad de dejar en la estacada al candidato comunista, aunque Cuomo no sea lo mejor es menos malo que el comunista Mandami… ¡Dios nos ayude!

*Bad Bunny, un artista mediocre y problemático, será la figura artística que utilizará la NFL para su famoso espacio artístico de medio tiempo en el Super Bowl. Cada día se deteriora más esta actividad. Y con tantos latinos prominentes que son bilingües tenía la NFL que caer en este “tipo” de lenguaje espantoso.

*La economía estadounidense creció un 3.8% en el segundo trimestre del año. Muy por encima de lo que se había pronosticado. Y después dicen que Trump es un problema. Problema para los enemigos de nuestro país.

*Hay muchas posibilidades de que la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump se construya en Miami, al lado de la Torre de la Libertad en Biscayne Boulevard. Se comenta que será la biblioteca presidencial más espectacular de este país.

*Claudia Cardinal, una leyenda del cine italiano, falleció a los 87 años. ¡Descanse en paz!

*Joanne Chesimard, la asesina de un policía que pudo escaparse de los Estados Unidos y refugiarse en Cuba hace muchos años, finalmente murió en La Habana sin que nunca hubiese sido devuelta a USA. ¡Aparecía en la lista de las 10 personas más buscados por el FBI!

*De acuerdo con el periódico The New Times, los restaurantes más populares durante el mes de septiembre fueron Koko y Amal en Coconut Grove junto al Bayshore Club y Level 6. Zucca, Bulla, Perry’s, Beauty and the Butcher y Fogo de Chao en Coral Gables. Otro lugar que siempre está lleno es MesaMar también en la Ciudad Bella. Y muy popular y consistente en la calidad de sus comidas. Por cierto, Fifi y la Familia Valls celebraron el décimo aniversario de MesaMar con una cena espectacular y los vinos Caymus sin límite.

*Abrió sus puertas en Brickell el famoso restaurante madrileño Amazónico y ya se está comprobando su éxito con la dificultad que hay para conseguir reservaciones. Después que lo probemos compartiremos nuestra opinión.

*Un niño va al hospital con su padre a ver a un amigo de este y toca varias veces los pies del enfermo: “¿Qué haces?”, pregunta el enfermo. "Estaba contando sus pies y parece que tiene los dos”, “¡Claro! ¿lo dudabas?”, ”No, es que mi padre me dijo que tenía un pie en el otro mundo”.