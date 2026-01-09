La Esquinita de Reme

* En horas de la madrugada del sábado, 3 de enero, se produce en Caracas la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores del búnker donde estaban escondidos. En una operación quirúrgica, extraordinariamente bien llevada a cabo, fueron detenidos por las unidades especiales Delta y llevados a un helicóptero que los trasladó a su destino. Posteriormente salieron rumbo a New York . Luego fueron levados a corte para oír los cargos que le hace el Gobierno estadounidense. Sin embargo, el poder continúa en manos chavistas con Delcy Rodríguez como presidenta del país y Diosdado y Padrino en sus respectivos cargos. Marco Rubio tendrá ahora la tarea de manejar Venezuela con un equipo a su cargo. ¡Tremendo trabajito el que tendrá nuestro brillante secretario de Estado. Como en todos los países socialistas, Venezuela está en crisis, los talentos salieron del país y las fábricas no fueron renovadas. La producción de petróleo ha caído un 60% de lo que se producía hace algunos años. En cuanto a los ‘desafortunados comentarios’ acerca de María Corina Machado, la realidad es que el pueblo venezolano la quiere, la admira y desea que sea su líder. Si creo que necesita ayuda especialmente con los militares, pero ahí es donde Estados Unidos podría ayudar por un tiempo hasta que todo se estabilice. Dios ayude a Venezuela a encaminar al país hacia la democracia y a continuar la rachita de aires de libertad llevándonos hacia Cuba y Nicaragua. ¡Cambiemos el rojo sangre por el azul del cielo!

*El escándalo de Minnesota con el fraude de los somalís que asciende a varios miles de millones de dólares ha provocado la caída del gobernador, Tim Walz. Walz anunció que no será candidato por tercera vez a la gobernación del estado de Minnesota y que se retirará. Bueno tendrá suerte si una investigación en el escándalo de su estado no lo involucra directamente a él. La Mala Kamala debe estar tomando tranquilizantes pensando que seleccionó como vicepresidente a “una bomba de humo”.

*Después de negar por años los rumores que el anillo de protección de Maduro estaba constituido por militares cubanos, salió el Gobierno de Cuba a declarar que Cuba tenía una pérdida de 32 soldados que estaban “cuidando” a Maduro y que resultaron muertos durante los momentos del asalto por las fuerzas Delta especiales al Fuerte Tuna donde se escondía Nicolasito y su mujer. No solo quedó Cuba como mentirosa (cosa que no es nueva) sino tuvo que admitir la intervención de Cuba en Venezuela.

*Un sismo de 6.5 sacudió el centro y sur de México. Hay dos muertos y 12 heridos.

*Los Huracanes de Miami regresaron a casa después de un juego de futbol americano extraordinario en Dallas. Los fanáticos de la Universidad de Miami se aprestan ahora para viajar a Arizona a darle apoyo a los Huracanes. ¡Éxitos para nuestros muchachos!

*Mandami terminó su discurso de aceptación diciendo las trágicas palabras de “fui electo a la alcaldía de New York como socialista demócrata y gobernaré como un socialista demócrata”. ¡Prepárense neoyorquinos…el socialismo está a la vuelta de la esquina y no es La Esquinita de Reme!

*El senador republicano de Louisiana John Kennedy es un hombre brillante, simpático y con una forma de hablar que hace que todos se identifiquen con él. Una verdadera joya en el Senado.

*Comenzamos el 2026 con todos los canales de TV cubriendo la toma de posesión del socialista Zohran Mandani como alcalde de New York City. Un discurso frívolo por parte de la congresista Ocasio Cortes dio paso al alcalde de 34 años, sin experiencia, a controlar la más importante ciudad de los Estados Unidos. ¡Qué Dios cuide a NY y sus habitantes!

*Después de mostrar su disgusto con un supuesto ataque a una de sus residencias en Rusia, el dictador Vladimir Putin ha sido desmentido por los organismos de inteligencia del Gobierno estadounidense. El disgusto de Donald Trump con esta mentira es grande porque demuestra que Putin no está actuando de buena fe en la búsqueda de la Paz entre Rusia y Ucrania.

*Elon Musk confirmó que ayudará económicamente a los republicanos a ganar las elecciones del Congreso nacional en 2026. Musk es un verdadero patriota a pesar de no haber nacido en Estados Unidos. En la actualidad el hombre más rico de este país y el mundo ¡Gracias Elon!

*Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F Kennedy, murió de leucemia a los 32 años. Hija de Caroline Kennedy. Que pena lo de esa familia. ¡Qué en paz descanse!

*Le preguntan a José: “Si un león ataca a tu amada esposa y a tu amada suegra. ¿A quién salvarías?”, “¡Pues al león...! Entre esas dos fieras matan al pobre animalito”.