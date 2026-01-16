La Esquinita de Reme

* Marco Rubio se ha convertido en la figura política más popular de la actual Administración. Aunque J.D. Vance es el candidato que cuenta con una maquinaria engrasada para su aspiración presidencial en el 2028, no dudaría que a la hora de cocinar los frijoles Marco Rubio lo supere fácilmente. Otro fuerte contendiente pudiera ser el gobernador de la Florida, Ron DeSantis.

*El pueblo de Irán lleva varios días en las calles pidiendo la salida de los gobernantes y el cambio inmediato del sistema político. En dos importantes ciudades los policías y guardias de seguridad se han unido al pueblo manifestante. Otro régimen represivo que está a punto de caer. De producirse será otro triunfo internacional para el presidente Trump.

Acuerdo de paz Ucrania y EEUU anuncian conversaciones en Miami para abordar las "garantías de seguridad"

Precaución Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

*Las compras de Navidad por internet alcanzaron la enorme cifra de $250.700 millones de dólares rompiendo todas las expectativas. Cada día las compras en esta forma seguirán subiendo y lo que representa es una caída violenta para las tiendas.

*Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores de Cuba, se apareció en Caracas sorprendiendo a todo el mundo. Los Estados Unidos pidieron a Delcy Rodríguez, la actual presidente que sustituye a Maduro, que rompa relaciones con Cuba. El corazón de Delcy está con el comunismo, ¿pero dónde está su cerebro?

*El déficit de los Estados Unidos bajo $19.000 millones en un solo mes. ¡Esperamos continúe!

*El controversial artista George Clooney y su familia decidieron mudarse para Francia y el Gobierno francés rápidamente les extendió la ciudadanía a Monsieur George Timothy Clooney, su esposa Madame Amal Alamudin y sus hijos mellizos Ella y Alexander Clooney. Espero no les pase como a otros que se fueron al Reino Unido y ya están de regreso.

*Sara Carter, la formidable ex investigadora y periodista de Fox News, fue confirmada como Drug Zar. Sara tiene sangre cubana en sus venas. Su mamá es una exiliada cubana. ¡Éxitos Sara!

*El presidente de la Cámara comentó que espera que Trump haga el discurso del estado de la nación con el Congreso e invitados especiales el martes 24 de febrero.

*El congresista republicano de California, Doug La Malfa, de solamente 65 años, murió sorpresivamente. Representaba al norte de California, Primer Distrito, cerca de la frontera con Oregón. Esto deja a la Cámara en un balance peligroso de 218 asientos para los republicanos y 213 para los demócratas.

*Martí Noticias informó que las hijas del coronel cubano Humberto Alfonso Roca Sánchez, abatido durante la captura de Nicolás Maduro, residen en los Estados Unidos. Alfonso Roca era hombre de confianza de Raúl y Fidel Castro.

*El Tribunal Constitucional de Polonia ordenó la disolución del Partido Comunista polaco y la prohibición del comunismo por violar la Constitución y promover crímenes pasivos. Un partido no puede glorificar a criminales responsables de la muerte de millones de personas.

*Las elecciones del 2026 van a estar en candela. Ya hay muchísimos candidatos postulados que son pro Trump o críticos de él. Entre los últimos se encuentra George Conway, ex esposo de Kellyanne Conway que fue la mano derecha de Trump en el 2016. Un abogado con malas pulgas y un odio enorme que se ha postulado para el Congreso por el Partido Demócrata en el estado de New York. La pobre Kellyanne sufrió mucho con este patán del que finalmente se divorció en el 2023.

*Paloma Valencia, la candidata del expresidente Uribe, está haciendo una excelente campaña presidencial en Colombia para las elecciones del año próximo. Los colombianos están disgustados con las políticas del exguerrillero Gustavo Petro y no dudaría que la oposición barra en el 2026.

*Michael Reagan, el hijo del expresidente Ronald Reagan falleció de cáncer. Michael, que era el mayor de los hijos de Reagan, murió a los 80 años. Un conservador que se distinguió por su política durante años.

*Llega el marido a las cuatro de la mañana a la casa, en claro estado de ebriedad cantando alto y muy contento. La mujer disgustada le dice: “¡Descarado! ¿de dónde vienes a esta hora?”, Entonces el marido le contesta: “No me hagas recordar de donde vengo que me dan ganas de regresar”.