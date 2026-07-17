La Esquinita de Reme

*Sin duda, la FIFA cambió nuestra ciudad y el país en las últimas semanas. No sabíamos que el fútbol internacional era tan popular en Estados Unidos. Ha sido una sorpresa para muchos, pero está aquí para quedarse y los equipos más populares resultaron ser España, Argentina, Inglaterra y Francia, que son precisamente los que están en los finales. En Miami hay preferencia por España y Argentina. Estamos en los finales y muchos eventos en la ciudad se han quedado vacíos, así como muchos restaurantes también porque los fanáticos han preferido ver los juegos en casa que ir a cenar tranquilamente.

*Sorpresivamente falleció el senador Lindsey Graham, uno de los más poderosos e influyentes miembros del Senado de Estados Unidos. Amigo leal de la lucha contra Cuba comunista, ha sido una fuerza por la democracia y el anticomunismo por años. Enemigo histórico de los agentes del comunismo en Rusia. Amigo de Ucrania, a donde viajó horas antes de su muerte. ¡Descanse en paz senador Graham!

*Después que Irán atacó a dos barcos en el Estrecho de Ormuz el presidente Trump dio por terminado el acuerdo de paz. Inmediatamente comenzaron los bombardeos de nuevo. Es vital terminar esta guerra que está creando tantos problemas en todo el mundo y parar a Irán de que siga afectando a millones de personas.

*Las agencias de inteligencia de Israel y otros países amigos obtuvieron informes serios de los planes de Irán para atentar contra la vida del presidente Trump. Toda la información fue pasada a las agencias de seguridad de USA y se han tomado medidas extras para evitar un atentado. Se especula que el cambio de avión del Presidente, dejando por detrás al nuevo y regresando al Air Forcé One, está relacionado con este tema.

*No hay duda de que Kamala la Mala tiene “guayabitos en la azotea”. Ahora ha declarado que está muy disgustada por no haber sido invitada a la boda en el Madison Square Garden de Taylor Swift. Bueno Kamala la verdad es que Taylor no quería “suspiros” ni “sapitos” en su boda. ¡Qué manera de relajearse la aspirante presidencial!

*El fabuloso Fernando Mendoza, el judador de ataque más famoso de USA, ha donado $500,000 a la Universidad de Miami para las investigaciones acerca de Múltiple Esclerosis (MS). Su mamá sufre de esta enfermedad y él está decidido a ayudar a combatirla. Este joven es alguien maravilloso y sus valores son muchos. Le deseamos continuos éxitos y salud para su amada mamá.

*Llego la peste a la Florida!. Un demócrata socialista, Oliver Larkin, se postuló en el distrito 25 para tomar la posición de Jared Moskowitz. Espero que la Florida sea donde se acabe con fuerza la infiltración socialista en nuestro país.

*Conmemoramos el quinto aniversario de las golpizas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando el pueblo se tiró a las calles para pedir libertad. De allí salieron a la cárcel miles de personas y surgió el movimiento Patria y Vida.

*Nadine Martínez, la esposa del exsenador Bob Menéndez, se reportó en esta semana a una cárcel de Tallahassee, después que el juez le permitiera demorar su entrada en prisión para poder hacer los tratamientos contra el cáncer que la aqueja. Nadine ha perdido mucho peso. ¡Qué pena que un gran senador haya cometido error!

*Marine Le Pen ha sido autorizada a ser candidata presidencial en Francia para las elecciones del año próximo. La Sra. Le Pen es una candidata de derecha con gran popularidad en ese país. Esta es su cuarta aspiración y ha estado subiendo en las encuestas. En su tercer intento perdió frente a Macron pero obtuvo el 41% de los votos.

*La situación de Mitch McConell se ha convertido en una tragicomedia con congresistas diciendo que hablaron horas con el senador McConell y otros asegurando que está muerto. La verdad se destapó cuando regresó de China la esposa de Mitch. Luce bien y su caída lo debilitó mucho.

*Datos suministrados por Redfin, la empresa que controla las ventas de residencias en Estados Unidos, anunció que Tampa y Miami son las dos ciudades que más han aumentado sus precios en sus casas. ¡Bueno y malo!

*El rebelde príncipe Harry llegó a Londres pensando que iba a llenarse los bolsillos de dinero con su demanda al Daily Mall. La demanda fue desestimada por falta de pruebas y salió de la corte “con el moco caído”. Este pobre muchacho no ha tenido suerte en la vida. Se “empató” con una artista de cuarta categoría y se enredó en una entrevista televisiva en la que se habló muy mal de su familia. Su hermano no se lo ha perdonado pero su padre decidió darle otra oportunidad y se reunió con él y su familia.

*Madonna terminó su primera producción en varios años y ya se rumora que podría ser la ganadora del Emmy de este año. La producción la realizó con su hija cubanasmericana de apellido León. ¡Veremos qué pasa!

*Mama estoy harta de que en el colegio me tiren migas de pan”. “No les hagas caso Paloma”.