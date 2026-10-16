La Esquinita de Reme

*El papa León XIV se sometió a una operación de pulmón para extraerle un quiste. Desgraciadamente, las pruebas que se le hicieron regresaron con malas noticias. ¡El Papa tiene cáncer!

*Barack Hussein Obama está creando un legado que pudiera ser peligroso y complicado para él y los socialistas a los que apoya. ¡Su ambición lo está crucificando!

Economía El dólar vuelve a marcar récord en Cuba al alcanzar los 800 pesos en el mercado informal

*Minnesota tiene una serie crisis de fraude en el estado. Los ciudadanos de Minnesota tienen la oportunidad de elegir a una luchadora contra el crimen en las elecciones de noviembre, eligiendo a Michelle (sentido común) Lafoya. Difícil, pero no imposible.

*El 7 de octubre se conmemora el terrible aniversario del despiadado ataque de Hamas al pueblo judío. Pidamos al Señor que este odio pare en el Universo.

*Maria Corina Machado hizo una alocución a todos los venezolanos de Miami, que pueden legalmente votar, para que lo hagan por María Elvira Salazar por su indiscutible apoyo a la libertad y democracia en Venezuela. Definitivamente, nuestros tres congresistas republicanos han apoyado a Venezuela y María Corina en todo momento. ¡Qué viva la democracia!

*Nuevos cargos contra Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron anunciados en New York. La situación se les ha complicado a los dos mamotretos.

*¡Otro magistral discurso de Marco Rubio en Grecia! Cada día Marco luce más presidenciable y se gana el apoyo de más estadounidenses para su posible carrera presidencial. Es muy talentoso y muy bien documentado.

*El secretario de Estado, Marco Rubio, comió el fin de semana en Miami en el recién inaugurado La Sponda, de Grove Isle. Un lugar espectacular con vistas especiales y comida excelente. ¡Bienvenido Marco Rubio a nuestro vecindario!

*Un terremoto de 7.6 en la escala Richter sacudió a Panamá el pasado viernes. Gracias a Dios no ha habido pérdidas de vidas y todo está controlado. Este ha sido un año difícil en todo lo relacionado con los terremotos que golpearon fuertemente a Venezuela, Colombia y Panamá.

*Katie Zacarías ha sido confirmada como la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Con breve experiencia en un cargo tan importante llega en un momento crucial en medio de una campaña difícil para los Republicanos.

*Barack Hussein Obama está muy “estresado” después de conseguir millones y millones de dólares para los candidatos socialistas al Congreso que él apoya. Sin duda, Obama no ha dejado “de empujar” a los que tratan de destruir nuestro sistema democrático. Ningún expresidente ha sido tan obstinado como él a la hora de hacer campaña política. Él y sus “guatacas” no han perdido un solo minuto en promover la agenda socialista que comenzó con su ascenso al poder.

*Hace exactamente 30 años que Fox News comenzó operaciones convirtiéndose con el tiempo en la emisora de noticias No. 1 del país. Felicidades a todos los que la han hecho triunfar durante estos años claves.

*El fiscal general de la Florida presenta un caso legal contra el CEO de Pfizer, que aseguró que las vacunas contra el COVID eran completamente “safe” y resultó que todo era falso. Interesante este caso y una nueva forma de evitar las estafas de las compañías farmacéuticas que han abusado de los consumidores.

*El Miami City Ballet está en pleno movimiento. Grandes producciones se estarán exhibiendo en lo que queda de octubre y noviembre. Además de programas de ballet también habrá presentaciones de películas ganadores en Europa y América Latina.

*Celine Dion se cayó en el escenario durante un recital en Paris. La indiscutible estrella estuvo años sin actuar, pero sus presentaciones han sido inolvidables. Con la misma velocidad que se cayó…se levantó y siguió cantando. Es una verdadera artista que emociona a todos con su extraordinaria calidad artística.

*Después de 11 años fuera de la televisión regresó Don Francisco a las pantallas de Univisión con el programa Gigantes. Su primera invitada fue Lucero. ¿Ahora nos preguntamos si Cristina también volverá?

*La súper estrella colombiana Shakira declaró que utiliza el catalán para comunicarse con sus hijos cuando no quiere que otros entiendan lo que habla. Los hijos de Shakira y Piqué vivieron muchos años en Barcelona y utilizaban el catalán en sus comunicaciones.

*Las ventas de vino en California se han desplomado. En estos momentos hay ventas en todas las tiendas tratando de mover el inventario ya que se ha desalterado el consumo de este producto especialmente entre los jóvenes.

*“Jefe, auménteme el sueldo que hay cuatro empresas detrás de mí”. “¿Cuáles son?”, “¡El cable, el gas, la luz y el teléfono!”.