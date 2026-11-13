viernes 13  de  noviembre 2026
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*¡Realidad, la penetración musulmana en nuestro país! Tenemos en la actualidad doce alcaldes musulmanes, incluyendo las dos ciudades más importantes de USA: New York y Los Ángeles. De los 98 consejos municipales, 32 en la Casa de Representantes estatales, 14 en el Senado estatal, seis en el Congreso federal. ¡De película!

* Mario Diaz Balart fue finalmente confirmado como ganador en su distrito. Que afortunados somos los miamenses de tenerlo en el Congreso de la naci’pn, representándonos.

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*El senador demócrata de Michigan, el musulmán Abdul El Sayed, declaró que Michigan es “la capital de la América árabe”. Erika Kirk, la viuda del asesinado Charlie Kirk, declaró: “ No hay America árabe. Hay solamente los Estados Unidos de América. ¡Bien por Erika!

*Elliot Rodríguez pasará a la historia de la Ciudad de Miami como el candidato más bruto que se haya postulado jamás, y que haya perdido sin querer aceptar su derrota. La cantidad de votos que lo separa de la ganadora, María Elvira Salazar, es de mil y pico votos. No nueve ni veinte sino más de mil y pico. ¡Que “seboruco”!

*El gobernador Gavin Newsome, de California, canceló la ejecución de 548 individuos condenados a muerte. Esta es la mayor cancelación de este tipo jamás efectuada en los Estados Unidos.

*La reina Sofía de España cumplió sus 88 cumpleaños y sigue, siendo la persona que mejor representa a la Madre Patria. ¡Felicidades!

*Susie Wiles deja de ser la mano derecha de Trump y será reemplazada por el arquitecto de las deportaciones. ¡No quieres un caldo…tres tazas! Stephen Miller tendrá el título de jefe of Staff a partir del lunes. ¡Susie a trabajar en política!

*Otro que cayó del poder en Israel fue Benjamín Netanyahu, y saldrá del poder en los próximos días. Esperemos que la decisión del pueblo hebreo de retirar a Netanyahu de la vida pública sea beneficiosa para Israel.

*Jay Rockefeller, el exgobernador de West Virginia y senador por 30 años, fue un político demócrata que pertenecía a una de las familias más importantes de este país. Murió a los 89 años. ¡Que en Paz descanse!

*En New York se cerraron las cortinas para los candidatos republicanos. Después de la salida de Elise Stefanick, ya solo quedaban tres o cuatros congresistas que pudieran dar la batalla. Ahora, se anunció, que la cubana-griega Nicole Malliotakis ganó en su distrito de New York y continuará representando a esa área en el Congreso. Felicidades, Nicole y muchos éxitos en los próximos dos años.

*En octubre se crearon 165,000 nuevos empleos y el desempleo bajó al 4.1%

*Después de más de 75 años, Shorty’s Bar-B-Q anuncia que cerrará sus puertas en Miami. Toda una vida en nuestra ciudad rompiendo récord y ahora nos dice: ¡Hasta la vista!

*Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay, después de un colapso bancario. Triste situación la de la inestabilidad en el país suramericano. Peña será llevado a un juicio político según anuncian las agencias noticiosas.

*Los 400,000 millones de dólares, que Estados Unidos proporciona a Israel, serían suspendido a partir de diciembre 2026.

*El padre de Meghan Markle, la esposa de Harry, (el niño malo del Reino Británico) fue detenido en la Florida por presunta “pornografía infantil”. ¡Éramos pocos en el convento y se fugaron dos monjas!

*Debbie Wasserman Schultz ganó su asiento al Congreso por el distrito 20. Debbie es una fuerte demócrata que podía ganar fácilmente en cualquier distrito azul y así lo hizo. ¡Felicidades, Debbie!

*Paul Pelosi, el famoso maridito de la princesa Pelosi, estuvo envuelto en otro accidente, cuando su Maserati chocó con un Tesla que estaba parqueado en Yountville en la zona de Napa Valley. Ya pasó algo similar en la misma zona hace algunos años. Pelosi tiene la mala manía de abandonar la zona de los accidentes que el provoca. Ahora un juez le suspendió su licencia para que no siga creando más accidentes y después huyendo del lugar.

*No! ¡No nos rendiremos!! Ese es el grito de millones de republicanos después del caos provocado por las elecciones del 3 de noviembre. Y tienen razón, los que eso gritan. Hay que reconsiderar muchos de los aspectos por lo que una serie de demagogos resultaron ganadores y ahora toman el poder. Fallaron los medios de comunicación y falló la propaganda republicana. No se explicó claramente lo que estaba en juego y el odio contra Trump fue más fuerte que el amor por la patria.

*Un preso condenado a muerte espera la hora de ejecución, cuando llega el sacerdote, le dicen: “Hijo, traigo la palabra de Dios para ti”, le contesta, “Pierde el tiempo Padre. Dentro de poco voy a hablar con Él personalmente. ¿Algún encargo?”.

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