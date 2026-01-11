La Fuerza Fantasma que nunca existió pero fue reconocida en la muerte

Se dirá mucho más sobre los cubanos en Venezuela a medida que vayamos retirando las capas de esta cebolla. Isis Unveiled, el libro de H. P. Blavatsky, que conservo en mi biblioteca y leí hace muchos años, y que aborda la filosofía esotérica, ofrece un nivel de misterio comparable al que rodea las operaciones cubanas en distintas partes del mundo.

La Fuerza Fantasma tuvo su existencia públicamente negada durante todo el tiempo en que Chávez permaneció en el poder. Su presencia era tan evidente que incluso sus propios generales del Ejército se rebelaron contra él. Sin embargo, Chávez logró superar todos esos desafíos y la Fuerza Fantasma permaneció operativa. Incluso en 2019, entrevistas periodísticas realizadas por María Elvira Salazar, hoy congresista por Florida y entonces una destacada reportera de televisión, confrontaron directamente a Nicolás Maduro sobre la existencia de dicha fuerza. Maduro afirmó que se trataba de una fantasía inventada por los yanquis y sostuvo que su guardia pretoriana estaba compuesta exclusivamente por venezolanos. Avancemos ahora hasta 2026.

Muchas preguntas siguen sin respuesta, y lo que se conoce hasta ahora resulta desconcertante. Al revisar la lista publicada por el gobierno cubano, se observa que todo el personal alistado fallecido, con la excepción del sargento mayor, estaba compuesto por soldados retirados reincorporados al servicio activo o por voluntarios. ¿Estaban allí por un criterio de meritocracia o por experiencia específica?

Incluso dentro del grupo de 32 fallecidos, más de la mitad tenía más de 40 años. Solo tres eran menores de 32. Compárese esto con la edad promedio de un equipo de Delta Force, que suele situarse entre principios y mediados de los 30 años, o incluso finales de los 20. La edad fue claramente un factor. Dentro de las fuerzas estadounidenses, solo unos pocos mayores de 40 años formarían parte de un equipo de asalto o de rescate; la mayoría del personal de mayor edad ocupa posiciones superiores de mando y control. El núcleo de los llamados “pateadores de puertas” es más joven.

Si los fallecidos representan una muestra del resto de la fuerza de seguridad, esto constituye en sí mismo un problema. Tomemos como referencia lo que se requiere para integrar un destacamento presidencial del Servicio Secreto: además de una condición física excepcional, habilidades agudas de observación y puntería, el tiempo de servicio activo en el destacamento no suele superar los tres años y 120 días antes de una reasignación. Esto implica que, con casi total certeza, una persona no permanecería en el destacamento más allá de mediados de sus treinta años.

Regresemos ahora a lo que se conoce como Capa Cero, el primer anillo de seguridad compuesto por las llamadas Avispas Negras.

No lograron proteger a Maduro y a su esposa durante una operación de dos horas y veinte minutos, con un posible asalto que duró menos de 30 minutos. Los objetivos fueron extraídos directamente de su dormitorio. Hubo un fracaso total de reacción desde el momento en que comenzó el bombardeo hasta que la operación terrestre alcanzó la residencia.

El éxito estadounidense puede atribuirse a varios factores.

Estados Unidos realizó una investigación exhaustiva de los hábitos y rutinas diarias de Maduro, documentando cada hora de cada día para establecer patrones, los cuales fueron corroborados mediante inteligencia humana en el terreno. Se obtuvieron los códigos de acceso a los búnkeres, se conocía qué comía y cuándo, y se elaboró un perfil completo de su vida cotidiana. A esto se sumó la existencia de un infiltrado dentro de su círculo íntimo, que proporcionó datos en tiempo real para confirmar rutinas e identificar su rotación entre seis y ocho casas de seguridad.

Volviendo a la Fuerza Fantasma, el análisis posterior reveló fallas significativas tanto en la fuerza de protección cubana como en su aparato de inteligencia.

No se detectó ningún indicio ni sospecha de la presencia de un infiltrado interno dentro del primer anillo de seguridad, una falla crítica de contrainteligencia que permitió la localización del objetivo casi en tiempo real.

Se permitieron rutinas de desplazamiento previsibles que establecieron patrones, los cuales resultaron fundamentales para el asalto.

No se detectaron equipos de infiltración de la CIA que operaban en Caracas desde agosto de 2025. Normalmente, los servicios cubanos monitorean a todos los extranjeros en el país; el hecho de que durante cinco meses no se detectara a una sola persona resulta totalmente inaceptable.

La defensa de la residencia de Maduro en el Fuerte Tiuna fue comprometida en cuestión de segundos. La operación estuvo tan bien planificada que el equipo utilizado para abrir brechas en las puertas de acero reforzado (sopletes) fue tan eficaz y rápido que no dio tiempo a Maduro de alcanzar la sala segura.

En el plano de la asistencia militar general, tampoco se logró preparar ni contrarrestar eficazmente la guerra electrónica. Las operaciones estadounidenses de SEAD (Supresión de Defensas Aéreas Enemigas) dejaron inoperativos los sistemas de radar rusos y chinos, mientras que el bloqueo de otros activos de defensa aérea fue determinante para permitir el asalto y la extracción.

Existen vídeos que muestran claramente un helicóptero MH-47G de Operaciones Especiales suspendido durante varios minutos sobre un edificio de gran altura durante las operaciones de inserción y extracción.

La vigilancia aérea persistente sobre Caracas mediante el dron furtivo RQ-170 Sentinel fue y sigue siendo un activo clave. Permitió corroborar hallazgos de inteligencia, identificación de objetivos, ubicaciones y movimientos, y continúa desempeñando esa función.

Para concluir, volvamos a la Fuerza Fantasma:

El hecho de que aproximadamente el 23% del contingente cubano, estimado en 140 efectivos, haya muerto durante el asalto resulta profundamente preocupante. Según las listas cubanas, nueve de los fallecidos estaban catalogados como “retirados”. De ellos, cinco tenían entre 52 y 59 años, dos entre 45 y 48, y dos entre 35 y 37. Solo el sargento mayor, de 48 años, pertenecía a las FAR en servicio activo.

Aún más llamativo es que 21 oficiales (el 66% del total de fallecidos) figuran entre las bajas. Entre ellos se encontraban dos coroneles de entre 62 y 67 años, un teniente coronel de 49, cuatro mayores de entre 43 y 53, cuatro capitanes de entre 32 y 50, seis primeros tenientes de entre 32 y 45, y tres segundos tenientes de entre 26 y 32 años.

Al comparar la estructura de rangos y edades con las fuerzas estadounidenses, el contraste es evidente: jóvenes combatiendo contra hombres de mayor edad.

Así, el poder mítico de la contrainteligencia cubana, su fuerza de élite (las Avispas Negras) y más de 25 años de injerencia en suelo venezolano no lograron proteger al líder que usurpaba el poder en Venezuela.

La fuerza parece haber estado compuesta en gran medida por personal seleccionado bajo criterios de meritocracia. El número de oficiales, la edad promedio y la desproporción entre personal alistado y oficiales comisionados resultan llamativos. Pasaron controles adicionales, se ofrecieron como voluntarios y terminaron muertos.

Pero el punto clave permanece: según Chávez, y luego Maduro, nunca existieron.

Y por esa misma razón, al final, la Fuerza Fantasma que nunca existió fue reconocida únicamente después de la muerte.

LTC Octavio Pérez, Ejército de EE. UU. (Ret.), cofundador e investigador principal, MSI²

Publicado en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com