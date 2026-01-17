sábado 17  de  enero 2026
RELATO

La matriarca Maruja

Narraciones que combinan vivencias y ficción con un claro propósito reflexivo

Claudio-Reina-Gomez
Por Claudio Reina Gómez

Una de las tradiciones familiares siempre ha sido la pobreza, una costumbre obligada, aunque rica en sabiduría y supervivencia. Los niños, cuando somos pobres, correteamos al cemento hasta procurarlo en grietas, hasta crecer tallos por sus rendijas.

En Málaga, España, hay lugares donde la miseria aún se vive al sol, entre arenas y riñeros, chabolas y asperón. La alegría, puro hábito, enfría cada losa para que al pisar descalzo no ardan nuestros pies. A pesar del turismo sobreviven resquicios de pobreza, amontonada en bloques y construida en línea con el mar. Cercano a los nuevos rascacielos habitan todavía las casuchas y el amianto, y la humedad empapa relojes y pulmones.

Lee además
La diseñadora colombiana Viviana Arboleda.
MODA

Diseñadora colombiana incursiona en Miami en el estilo "too much"
Microscopía electrónica de células de cáncer de neuroblastoma tratadas inicialmente con liposomas y posteriormente macrófagos modificados con liposomas. 
CIENCIA

Desarrollan una estrategia para tratar tumores sólidos inspirada en piezas LEGO

Las pasadas navidades volví a la uralita en lluvia. Aún bajo el yugo de viajeros con cráneos amarillos, la escasez resiste y continúa repartiendo hambre y resquebrajando paredes, agrietando penurias y fraguando cantes. Pero hubo tiempos donde la pobreza no era candelas en los patios ni cazos oxidados, tampoco polígonos ni bloques, sino fandangos, verdiales y cubismo. La ruina moraba en los montes, entre kilómetros de hambruna y piedra. Quien quisiera recordar la carpanta, la sed y los canastos, había de acudir a la abuela Maruja, una mujer con el futuro en forma de recuerdo, con el pasado aún tibio bajo su frente.

Fui a visitarla.

Me recibió una puerta con seis garabatos de hierro como pestañas retorcidas. Colé mi mano entre las rejas y golpeé el cristal. Se fueron descubriendo, poco a poco, las losas verdes, blancas y rojas, incrustadas en la tierra.

Maruja está haciendo un potaje, sentada en la silla de enea. Agarrándose a la hornilla asoma sus ojos sobre la cazuela. Sus dedos, torcidos por las costuras, envuelven una cuchara de palo y sonriéndome, remueve los garbanzos, las acelgas y las jibias. Me acerco, y ella recita aquellos besos, frágiles, como si irrumpiera la bondad en mi mejilla

¡Qué canijo estás!

Como siempre, abuela. ¡Yo por mucho que coma no engordo!

¿Pero comes?

Claro, abuela. ¡Me hincho a comer!

En sus tiempos la comida no era si quiera preocupación. A dieciocho kilómetros de la ciudad y en mitad del monte, sin colegios ni hospitales, el hambre era vecindad e inquilino. Pero en Andalucía compartir es sacramento, y Maruja andaba más allá del mal camino en busca de una familia de molineros con algo de pan o harina. De ese pan también comió un hombre, cojo y medio ciego por la guerra, que aprendía a los catetos a cambio de migas duras. Durante ocho meses, pululó montes y campanas enseñando a los analfabetos, entre las nieblas de sus ojos, a dibujar el abecedario.

Maruja golpeó el cucharón contra el cazo y escurrió los colores del potaje. Lavó sus manos y señaló hacia un montón de hojas. La primera de ellas, con caligrafía perfecta, casi expresiva, confiesa "La Carta Que Siempre Quise Escribir”

Temas
Te puede interesar

Julio Iglesias responde a acusaciones de abuso sexual: "Son absolutamente falsas"

Belinda se despide de México por proyecto profesional en España

Sergio Ramos acelera la compra del Sevilla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Por Leonardo Morales
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Seguridad nacional

EEUU anuncia nuevos aranceles a 8 países europeos si no apoyan compra de Groenlandia

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
Venezuela

Hija de Edmundo González Urrutia vio a su esposo tras un año preso: "Basta de tanto ensañamiento"

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?