La metástasis, descomposición y el fin del comunismo en Cuba es inminente

OPINIÓN Votaciones en dictadura no son elecciones

La descomposición del comunismo es inminente en su esencia, porque cuando observamos las guerras internas del poder, las destituciones de los lacayos, las olas de manifestaciones libres y espontáneas en las diferentes provincias y pueblos dentro de Cuba es una señal vital de que evidentemente el diablo se quedó sin reinado y sin cabeza, porque la justicia Divina es inaplazable y nunca falla.

No podemos permitirnos una vez más queridos hermanos de la isla y de los que estamos en la diáspora, que nos roben la esperanza de una vida digna y en libertad. La vida no se puede reinventar cada año. Porque es una y muy valiosa. Como dice en ocasiones mi amigo Dagoberto Valdés Hernández: “Es importante no adivinar el futuro de Cuba, sino preverlo.” Este momento crucial de la historia cubana nos recuerda que el cambio es inevitable y que nuestros hermanos de la Isla merecen un futuro de libertad, prosperidad y dignidad.

Que la luz de la democracia ilumine la mente, el corazón y el camino de sus hijos para renovar la Patria. Santísima Virgen María de la Caridad del Cobre protege de las insidias del maligno a todo tu pueblo cubano y hazle partícipe de la libertad anhelada, esperada y deseada. Cuba se lo merece ya.