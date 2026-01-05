La otredad: de la diferencia ideológica a la amenaza existencial

¿Qué es la otredad más allá de la etiqueta gramatical ornamental de un sustantivo? ¿Dónde estamos realmente frente al otro? ¿Se percibe de pronto la otredad como una amenaza, o siempre lo ha sido, al menos para quienes se posicionan en el lado izquierdo de los conflictos políticos y culturales? ¿Y es solo ahora, convencidos de que su momento histórico ha llegado, cuando se despojan del disfraz de oveja y muestran abiertamente los colmillos?

La otredad ya no es un concepto filosófico. Es una escena del crimen.

Marca el espacio donde la desviación del credo aprobado es identificada, aislada y castigada. En el orden cultural actual, la otredad no se tolera, no se debate ni se negocia; se caza. La pregunta operativa ya no es qué crees, sino: ¿eres uno de los nuestros o debes ser neutralizado?

La izquierda ha perfeccionado esta transformación. Durante décadas predicó el pluralismo mientras construía una monocultura ideológica. La diversidad nunca estuvo destinada a incluir el pensamiento; siempre fue un sustituto demográfico de la conformidad. Ahora que las instituciones están efectivamente capturadas (academia, medios, corporaciones, burocracia), la simulación ya no es necesaria. La otredad se redefine abiertamente como peligro. La disidencia se convierte en “daño”. El discurso en “violencia”. El desacuerdo en “extremismo”.

Esto no es un lenguaje accidental. Es estratégico.

Una vez que el otro es declarado una amenaza existencial, todo lo que se haga en nombre de su supresión queda justificado. La censura se convierte en seguridad. La exclusión en compasión. La destrucción en progreso. Lo que estamos presenciando no es polarización; es purificación.

La polarización excesiva que desgarra a la sociedad nos ha empujado a un punto en el que la disidencia misma es patologizada. Ambos bandos etiquetan cada vez más la desviación como una aberración ideológica, una amenaza existencial para sus propias vidas. ¿Cómo te atreves a romper filas con la línea del partido? Sin embargo, aquí no hay simetría moral. El pecado original fue cometido por la izquierda; la derecha simplemente fracasó en resistirlo adecuadamente.

En ningún lugar es más visible este fracaso que en la forma en que la derecha ha permitido que se la reduzca a un solo símbolo.

Donald J. Trump, quien ganó decisivamente la última elección, se ha convertido no tanto en una figura política como en un arma simbólica. Se le utiliza externamente para golpear a la derecha e internamente para disciplinarla. Desafía a Trump, aunque sea en un asunto secundario, y eres marcado como traidor. Apóyalo con lo que solo puede describirse como un respaldo crítico, medido, condicional, racional, y eres considerado sospechoso. El pensamiento independiente es castigado en ambos casos.

Este es un error fatal.

Trump debe ser entendido como una variable dentro de una ecuación más amplia, no como la ecuación en sí. Tratarlo como la única vara de medición del alineamiento ideológico no solo es escandalosamente injusto, sino estratégicamente suicida. Ninguna figura, por eficaz que sea, puede ni debe convertirse en sinónimo de toda una cosmovisión.

La izquierda entiende esto de manera instintiva. Ningún individuo de su lado es equiparado con toda su ideología. Sin embargo, Trump ha sido deliberadamente elevado al panteón por nuestros enemigos para que cada una de sus debilidades pueda proyectarse como una falla moral colectiva. Trágicamente, esta lógica pervertida ha sido facilitada por nuestra propia mentalidad de gueto, por nuestra disposición a colapsar en el reflejo tribal en lugar de insistir en la soberanía intelectual.

El problema no es que Trump sea imperfecto. Por supuesto que lo es. El problema es que se le ha exigido implícitamente la perfección, algo que ningún ser humano puede satisfacer. Cuando un movimiento equipara la lealtad con el silencio y la unidad con la obediencia, deja de pensar y comienza a pudrirse.

Todo esto se desarrolla bajo un doble rasero grotesco. La izquierda miente con casi total impunidad porque controla a los árbitros. Fabrica narrativas, manipula el lenguaje y borra hechos incómodos, amparada en el conocimiento de que las instituciones cubrirán sus huellas. La derecha, en cambio, se ve obligada a una postura defensiva permanente, verificándose a sí misma sin cesar mientras sus oponentes redefinen la realidad en tiempo real. Esto no es discurso. Es guerra asimétrica.

No se equivoquen: esta es una guerra cultural, no de forma metafórica, sino estructural. Es una guerra por el lenguaje, las normas, la memoria y la legitimidad moral. Perder no significa únicamente perder elecciones; significa perder el derecho a hablar, a trabajar, a reunirse o incluso a existir sin pedir disculpas. El objetivo no es la persuasión. Es la sumisión.

Y la sumisión es exactamente lo que produce el silencio.

Se nos dice que bajemos el tono. Que seamos civilizados. Que transijamos con quienes abiertamente nos desprecian y buscan nuestra desaparición. Esta es una mentira diseñada para desarmarnos. La civilidad solo se exige a quienes están bajo ataque. El debate solo se permite si conduce a la rendición. La objetividad es tratada como culpa.

Por eso la retirada es fatal.

La intolerancia, especialmente hacia las ideas, sigue siendo inaceptable. No podemos permitirla. No debemos rehuir el debate en ninguna de sus formas. Por el contrario, debemos buscarlo incansablemente y estar preparados para él en todo momento. El debate no es un pasatiempo de caballeros; es un arma de resistencia. El compromiso debe ser sin disculpas, estratégico y constante.

La otredad debe afirmarse de manera agresiva, no porque sea cómoda, sino porque es necesaria. Una sociedad que criminaliza la disidencia no puede ser razonada de vuelta a la libertad; debe ser confrontada intelectualmente en todos los niveles.

Esto no se trata de ganar argumentos.

Se trata de negarse a la desaparición.

Una cultura que trata la diferencia ideológica como una amenaza existencial ya ha declarado la guerra a la libertad. La única pregunta que queda es si quienes son etiquetados como “el otro” seguirán suplicando tolerancia, o finalmente reconocerán que la supervivencia exige desafío.