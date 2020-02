La penúltima para David Gistau

Ahora ya todo el mundo ha dejado por escrito lo que llevaba en el corazón sobre David Gistau. No hay otra manera de escribir sobre él. Desde que supimos de su muerte el pasado domingo, no se ha hablado de otra cosa en España, y aun nos parece poco para despedir a alguien a quien no queremos despedir, al periodista gigante o al gigante periodista en su temprana y dolorosísima partida. Dos meses con la esperanza y la vida pendiendo de un hilo, tan cerca de su mujer y sus cuatro hijos, de su familia, de sus amigos, han hecho que su muerte fuera aún más dolorosa, más despiadada. Nunca habrá la última para David Gistau, de modo que, de ser algo, esta será la penúltima. La penúltima columna en su memoria.