Del lado del régimen, la artera conducta del oficialismo contra grupos participantes en la así llamada Mesa de Diálogo, evidenciada que las decisiones del TSJ contra los principales partidos políticos han abierto un boquete en la línea de flotación de la posición política de ir a las elecciones a todo evento. A ello se une la decisión de la comunidad internacional de no reconocer los resultados de las elecciones. A este cuadro de pronóstico reservado, hay que añadirle la brutal circunstancia de la pandemia, que amenaza con entrar en una etapa crítica en Venezuela.

La enorme dificultad que encara el régimen en organizar una elección creíble en medio de la pandemia abre una ventana de oportunidad para que la resistencia organice algún tipo de consulta electoral que le permita apartarse de un llamado estéril a la abstención. Una operación de este tipo se podría articular sin que la resistencia haya resuelto su propio calvario de no disponer de una estrategia unitaria y bien definida para el desalojo de la usurpación del poder.

Son dos las modalidades de consulta popular electoral hacia las cuales se han encaminado las discusiones en el seno de la resistencia. Una auscultaría la intención de la gente de participar en la elección parlamentaria de diciembre. La otra es una indagación de la voluntad popular sobre la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la eventual convocatoria de un proceso electoral con garantías mínimas y supervisión internacional. Ambas implican organización, recursos y participación de los actores políticos y de la sociedad civil, tanto en Venezuela como en la diáspora. Esta última juega un papel determinante en cualquier operación consultiva, porque los seis millones de venezolanos que han emigrado del país pueden inducir el apoyo de los pueblos y gobiernos democráticos del mundo a la gesta de recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela.

Las dos consultas electorales bajo consideración son contradictorias en sus propósitos y en las características de los liderazgos que las promueven. La una se basa en la idea de que es indispensable participar en las elecciones pero que hay que reunir fuerzas y sondear la voluntad de la gente, la otra se fundamenta en la posición de no abandonar una política de no reconocimiento a la usurpación y en la evaluación del riesgo extremo que supone el arriesgarse a una derrota anunciada, donde además de perderse la AN se pierda el apoyo de la comunidad internacional y la continuidad de una política.

La buena noticia es que parece haber un acuerdo implícito importante en realizar una consulta popular, algo que es indispensable discutir, entre los ciudadanos. La mala nueva es que el acuerdo todavía carece de vocación unitaria y de una estrategia política que incluya a actores muy variados. Tiempos de que quienes tengan algo que decir, para unificar y darle dinamismo político a la vocación democrática y de acción de los venezolanos en Venezuela y en la diáspora, más allá de la abstención lo digan. La necesidad de un acuerdo unitario de la resistencia democrática y su liderazgo va mucho más allá de una expresión de buena voluntad, es una verdadera y crítica exigencia ciudadana.

Ambos autores son directivos de VenAmérica