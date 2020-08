Las turbas se congregarán en las calles después de que dejemos de financiar a la policía

Minneapolis, Seattle, Nueva York, Chicago, Portland. Incluso en las ciudades de la Florida. Nuestra nación todavía está bajo ataque. Ya es suficiente preocuparse por las amenazas externas a la seguridad hacia Estados Unidos, nuestro mayor rival económico y geopolítico, responsable de desencadenar un virus extranjero en todo el mundo por un lado y el patrocinador estatal más grande del terrorismo por el otro, pero se ha convertido en algo completamente diferente a temer, el daño infligido contra nosotros por sus propios compatriotas. Sí, así es como nos hemos dividido.

La desafortunada muerte de George Floyd, aunque inicialmente tuvo ciudadanos y políticos en ambos lados del pasillo condenando a un oficial y exigiendo justicia, no tardó en convertirse en la serie más aterradora de disturbios en ciudades de todo el país. Todos los estadounidenses tardaron menos de 24 horas en presenciar el incendio, los disturbios y los incendios provocados por los radicales izquierdistas y criminales de Minneapolis. Casi inmediatamente después de Minneapolis, las fichas de dominó cayeron sucesivamente a medida que más ciudades toleraban protestas pacíficas sin restricciones, que a menudo se convirtieron en caos. Las redes sociales fueron inundadas de videos virales que muestran a innumerables personas, de todos los colores, asaltadas y atacadas por las turbas violentas fue el nuevo mensaje de la izquierda radical: "Defund the Police".

Para los marxistas radicales y las élites liberales alejados del mundo real, esto tiene mucho sentido, pero para muchos de los obreros estadounidenses de clase media que comenzaron a presenciar la brutal realidad de lo que estaba ocurriendo en las calles de muchas ciudades, carecía de lógica. . Los alcaldes demócratas han gobernado sus ciudades durante décadas, y antes de la muerte de George Floyd o el coronavirus ya estaban en un estado de desesperación.

Pero la defensa de la eliminación de fondos, algunos incluso llegan a decir que deberíamos abolir, la policía, naturalmente, plantea preguntas y mucha incertidumbre. Al igual que el colapso o la destrucción del gobierno de un país, la eliminación significativa de fondos o la abolición de la policía crea un vacío de poder. Al reducir su capacidad para hacer cumplir la ley, perderán en parte autoridad, legitimidad y control de las ciudades que juraron servir y proteger. Los vecindarios, ricos y pobres, blancos y negros, verán un aumento de la delincuencia, ya que ya estamos viendo cómo la delincuencia, especialmente los tiroteos, se dispara en la ciudad de Nueva York y Chicago. Y el vacío de poder que mencioné anteriormente es donde las mismas turbas corriendo como locas echarán sus bases.

Ahora imagine, una turba de justicia social que se establece en comunidades que la policía ha abandonado o para las que simplemente carecen de la mano de obra y los recursos. En realidad, eso no es necesario, porque ya hemos visto el primer ejemplo de esto en Seattle. Durante tres semanas, los radicales tomaron seis calles de Seattle y las llamaron su Zona Autónoma [Capitol Hill] ("CHAZ"), supuestamente independiente de la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Cómo resultó eso? Durante las tres semanas de vida de la zona, murieron 6 personas. Por supuesto, esos fueron acompañados de agresiones severas con heridas mortales y puro terror durante toda la noche. Tenga la seguridad de que la zona tenía su propio señor de la guerra, Raz Simone, para garantizar el orden de la ley. ¿Se conservó la justicia? ¿Se protegieron los derechos individuales y el debido proceso? ¿Había presunción de inocencia para alguno de los acusados hasta que se probara su culpabilidad? Creo que el destino de CHAZ revela la respuesta. Estos disturbios siguen ocurriendo. Estos saqueadores, tiradores y marxistas radicales siguen sembrando el caos. Si las cosas no cambian, Portland pronto pasará su centésimo día de disturbios continuos.

Pero no asuma que debido a que vive con su familia en los suburbios más tranquilos, esto está fuera de sus manos. Al igual que los disturbios, los videos virales no se han detenido y hemos comenzado a descubrir a estas turbas entrando audazmente en los vecindarios de vallas blancas y césped recién cortado. No pasará mucho tiempo hasta que esta carga nacional llegue a su puerta. Si las personas que se postulan para un cargo que apoyan esta política de desfinanciamiento de la policía ganan el cargo, y son las mismas personas que se postulan y que tampoco apoyan su derecho a la autodefensa, la mafia será la única allí para usted, y no en el buen sentido.

El Senador de la Florida Manny Diaz, Jr. representa al Distrito 36, que abarca Hialeah y el noroeste del condado de Miami-Dade.