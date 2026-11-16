El viaje apostólico del Papa León XIV a América del Sur visitando Uruguay, Argentina y Perú, presenta la extraordinaria influencia del Pastor, el Pontífice y el Jefe de Estado que en sus celebraciones litúrgicas, encuentros eclesiales, concentraciones de la población y contacto con autoridades y representantes de la sociedad, ha presentado la necesidad de recuperar la moral social. Los mensajes en las diez ciudades que ha visitado, reponen y recuerdan principios, valores, costumbres, creencias y normas para distinguir entre el bien y el mal.

El Papa tiene tres poderes: es el Pastor de los católicos, su líder espiritual, la máxima autoridad que guía la congregación de creyentes; es el Sumo Pontífice, “el prelado supremo de la Iglesia Católica Romana”, el jefe supremo de la estructura eclesiástica de una organización global que comprende a todos los ordenados y la congregación de fieles; y es el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Monarca Absoluto con “plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial” que puede delegar. Esta trinidad de mando hace que, desde la fe católica, 1.422 millones de creyentes sigan al Pastor, que la estructura eclesiástica obedezca al Pontífice y que, en las relaciones políticas e internacionales, se reconozca al Jefe de Estado. Nadie en el mundo actual tiene esa suma de influencia.

Latinoamérica es considerada el “principal bastión del catolicismo en el mundo”, pero según datos de encuestas del Latinobarómetro, en “1995 el 80% de los latinoamericanos se reconocía como católico y en 2026 se ha reducido al 55%. En Uruguay, la encuesta de Cifra antes de la visita del Papa León XIV informa que el 33% de los adultos se considera católico frente al 58% en 1997. En Argentina, Infobae informó que antes de la visita del Papa el “57,7% de la población de 16 años o más se identifica como católica en comparación al 90% registrado en 1960”. En Perú, Infobae citando al Pew Research Center, señala que “cerca de dos tercios de los adultos peruanos se identifican como católicos” aunque “el número se reduce con el paso del tiempo”.

En Uruguay, Argentina y Perú, el mensaje de León XIV no ha sido solo para católicos y no ha sido de proselitismo religioso. Se han dirigido a todos los ciudadanos creyentes y no creyentes, a los eclesiásticos, y a las autoridades y líderes políticos de los países visitados, con un indudable impacto en los mismos niveles de toda la región, tocando como ejes principales “el bien y el mal, la dignidad humana, el bien común, la ética pública, la dignidad del trabajo, la economía al servicio de la persona, la justicia social, la paz, la fraternidad, la responsabilidad empresarial y la transformación ética”.

Todos los temas planteados por León XIV hacen a la “moral social” que es “un conjunto de valores, principios, normas, costumbres y creencias aceptados como correctos para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, con el objetivo de asegurar la convivencia pacífica, la cooperación y el bienestar general de la comunidad”.

La realidad objetiva del siglo XXI prueba que en Latinoamérica la moral social ha sido cambiada porque se ha “suplantado la política con la delincuencia organizada ampliando la opresión de más de 67 años en Cuba y expandiendo su sistema en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y su metodología en gobiernos subordinados o para dictatoriales”. Los narcoestados, la corrupción e impunidad, el aumento de la pobreza y la miseria, el incremento e institucionalización de la violación de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la indefensión de la gente, la pérdida del concepto de bien común, el desprecio de la ética pública, la multiplicación de la confrontación y la destrucción de estructuras democráticas, son el testimonio.

Es esta realidad la que destaca el valor del mensaje de León XIV por la recuperación de la moral social en Latinoamérica, en apretada síntesis:

-En Uruguay: “la autoridad política no debe concebirse como privilegio, sino como responsabilidad al servicio de la ciudadanía. La legitimidad de la función pública se vincula con la búsqueda del bien común y el respeto a la dignidad de todas las personas”.

-En Argentina: “la convivencia nacional requiere concordia, reconocimiento de la diversidad y un compromiso compartido con la dignidad de cada persona y el bien común”; “La economía debe estar al servicio de la persona y la persona al de la economía”; “el desarrollo económico no debería evaluarse únicamente por la rentabilidad o el crecimiento agregado, sino también por su contribución a la dignidad laboral, la inclusión y el bienestar colectivo”.

-En Perú: “para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidad de los hijos y regresar a casa con serenidad”; “nos duele constatar que la violencia contra las mujeres -que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas- sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”; “la educación se vuelve un instrumento práctico para que los principios se vuelvan concretos..”, “la vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas..”; “quisiera alentar a todos a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro, cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones”.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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