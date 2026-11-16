La sensibilidad por la muerte absurda de miles de seres humanos no es un patrimonio de quienes se consideran de izquierda, línea divisoria que se hace imperceptible con lo hoy se califica de derecha. El mismo dolor, la misma angustia, la misma rabia nos laceran a todos por igual ante la pérdida de vidas, bien sea por genocidios, guerras, homicidios o hambre.

Tan condenable son los muertos por la guerra en Afganistán, Chechenia e Irak como el conflicto armado en Colombia o los homicidios en Venezuela cuyo saldo muchas veces es mayor que en esos eventos bélicos. Es sobrecogedor ver a tanta gente huyendo de los terribles tormentos de una guerra tratando de salvar sus vidas y saliendo de entre los escombros. Lo mismo que hacemos los venezolanos sin estar participando en ninguna guerra, que no sea la asimétrica frente a la delincuencia, las fuerzas de la naturaleza, o la alianza entre ellos.

El amor por los pobres del mundo nos debe impulsar a atender a los que tenemos más cerca. Es injustificable que la pobreza haya aumentado en un período de gobierno que lo ha tenido todo. Un asombroso apoyo popular, hoy en mengua, y el más voluminoso caudal de recursos malgastados. Lo único que no ha tenido este gobierno son escrúpulos para exhibir su comportamiento.

Los grandes ideales de construir una nueva sociedad y de formar un hombre nuevo tiene poco que ver con ideologías y más con valores humanos. La ideología encubre, decía Ludovico Silva, mientras que la ciencia descubre. Ante la terca realidad que nos conmueve no es posible colocarse una venda que haga translúcida la conciencia y se acepte como algo normal la injusticia.

El hombre nuevo tiene ideales de justicia, esa que en términos de Saramago [no se envuelve en túnica de teatro y nos confunde con flores de vana retórica judicial, sino una justicia para lo cual lo justo sería el sinónimo más exacto y riguroso de lo ético, una justicia que llegue a ser tan indispensable para la felicidad del espíritu como indispensable para la vida es el alimento del cuerpo. Sobre todo, una justicia en la que se manifestara como ineludible imperativo moral el respeto a ser que asiste a cada ser humano.

El gobierno actual, en su concepción militarista y totalitario ha logrado avanzar en la consecución de sus objetivos por cuatro razones fundamentales. 1. Está enfrentando a la sociedad civil venezolana con estrategias y tácticas militares para las cuales esta sociedad no estaba preparada después de 40 años de gobiernos civiles. 2. La dirigencia política no advirtió con claridad dicha situación y ha querido enfrentar al régimen con acciones tradicionales. 3. Las ambiciones políticas personales. Y 4. Los 40 años de democracia con sus imperfecciones y desvarío.

Sin embargo, aún los grandes ejércitos han sido derrotados por pequeños detalles inesperados, y la clase militarista en el poder no es la excepción ni tampoco es un gran ejército. Desde su sala situacional han venido manejando con habilidad, operaciones de distracción para confundir, operaciones sorpresas con el mismo fin, operaciones de intimidación para amenazar y disuadir, y operaciones de comunicación para dispersar y engañar. Pero, un detalle los tomó por sorpresa, no contaban con la unidad de sus oponentes, y mucho menos con la posibilidad de un candidato unitario. En sus escenarios siempre ha esto presente la dispersión de los contrarios. www.venamerica.org.

Por Neuro Villalobos*

*Director de VenAmérica