Los bonos 2020 también gotean sangre

En abril de 2018 faltaba poco para que Nicolás Maduro iniciara la usurpación de la Presidencia de la República. Por esos días, Francisco Rodríguez declaraba orgulloso que las ocho encuestadoras más importantes del país daban a Henri Falcón como ganador en las elecciones presidenciales. Se cumplía el guion para tratar de legitimar un proceso inconstitucional. Dos años y medio después, Henri Falcón mantiene sustancialmente su papel. Rodríguez, economista de Wall Street, se ha expandido. Con perfil itinerante y agenda propia, se presentaba en la campaña electoral como asesor de Falcón. Recién había anunciado su retiro de Torino-Capital, una pequeña firma de inversión que no le hacía justicia al calibre de operaciones en las que Rodríguez estaba involucrado. Muy atrás había quedado su aspiración de ser ministro de Finanzas de Chávez. Ocupar un altísimo cargo en Bank of America parecía haberlo llevado a olvidar la política, pero no fue así. Con Maduro encontró una excelente oportunidad. El privilegiado cargo en el banco americano, Rodríguez lo dejó para ser asesor de UNASUR, aunque realmente pasó a trabajar para Maduro. Corría 2016 cuando se comenzó a elaborar una inteligente operación financiera que para ser ejecutada estrechó la relación de la firma Torino con el Fondo Ashmore del Reino Unido, principal tenedor de los bonos de 2017.