Los que somos humildes

Lo sé. Podría inventar alguna excusa ingeniosa para justificar por qué entrego tan tarde mi columna, pero mentiría con tal ahínco que es posible que hasta Word me lo subrayara en rojo, y que el repelente clip de ayuda de mi Windows prehistórico decidiera afearme mi conducta moviendo sus estúpidas cejas, que alguien debería explicarle a Bill Gates que los clips no tienen cejas y, de paso, que Miguel Bosé le ha enviado un mensaje de voz al móvil.

Durante un instante he sopesado también entregar como artículo de este jueves la larga colección de caracteres sin sentido que ha cubierto mi pantalla después de media hora cabeceando y golpeando teclas aleatoriamente con la punta de la nariz. Pero temía que nadie notara la diferencia con mis artículos de cualquier otra semana. Al fin, lo peor que le puede ocurrir a un escritor, después de pillarse los dedos con la tapa del portátil, es provocar en el lector una suerte de hastío, un vientecillo de indiferencia, una mueca de tedio. El escritor debe espolear la conciencia del lector, moverle al llanto o a la risa y, si puede, arrancarle los higadillos y venderlos rápido en algún mercado ilegal –en Wuhan son un éxito–. Pero es difícil espolear nada mientras roncas, más allá de los tímpanos de los vecinos.

Por otra parte, tampoco creo en esos articulistas que dicen que para ser un buen escritor de columnas debes enfadar siempre a alguien, sobre todo porque teclear que no son más que una panda de imbéciles, tarados y misántropos con plumilla, aunque se ajusta bastante a la verdad, tampoco estoy seguro de que me convierta en un gran literato. A ellos no les ha funcionado.

Al final, siempre he creído que la columna invencible es aquella en la que el autor se muestra tal y como es, sin cortapisas: un imbécil dormilón, un zoquete roncador, un adoquín amuermado. La mayoría de los soberbios columnistas de mi generación se tienen en tan alta estima que no podrían confesar que un inoportuno y lamentable sueño ha dinamitado su instante creativo, y ha dado al traste con su valiosísima columna sobre la correlación, en democracia, entre golpearse los testículos con un martillo y subir los impuestos a las clases medias. Supongo que se morirían antes de confesar algo tan deleznable. Pero no es mi caso. Yo lo admito sin traumas porque a mí en humildad no me gana nadie.