¿Los retiros de IRA podrían reducir mis beneficios del Seguro Social?

No. Contamos solo los salarios que gana de un trabajo o su ganancia neta si trabaja por cuenta propia. Los ingresos no laborales, como pensiones, anualidades, ingresos por inversiones, intereses, ganancias de capital y otros beneficios del gobierno, no se cuentan y no afectarán sus beneficios del Seguro Social. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov o llámenos sin cargo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Pregunta: ¿Por qué debo registrarme para obtener una cuenta en línea de mi Seguro Social? R. Smith, Miami FL.

Respuesta:

my Social Security le brinda una cuenta personal en línea que puede usar de forma segura para verificar su información de Seguridad Social y hacer negocios con nosotros. Con una cuenta my Social Security puede:

• Mantenga un registro de sus ganancias y verifíquelas cada año;

• Obtenga un estimado de sus beneficios futuros si aún está trabajando;

• Obtenga una tarjeta de Seguro Social de reemplazo si cumple con ciertos criterios y reside en estos lugares;

• Obtenga una carta con prueba de sus beneficios si actualmente los recibe; y

• Administre sus beneficios:

o Cambiar su dirección o número de teléfono;

o Comience o cambie su depósito directo;

o Obtener una tarjeta de reemplazo de Medicare; y

o Obtenga un reemplazo SSA-1099 o SSA-1042S para la temporada de impuestos.

Para encontrar todos los servicios disponibles y configurar una cuenta, visite www.socialsecurity.gov/myaccount.

Pregunta: Mi esposo ha estado en mal estado de salud por algún tiempo y los médicos recientemente lo diagnosticaron con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig. He oído que el Seguro Social tiene una "vía rápida" para algunas personas con discapacidad. ¿Me lo contarías? W. Rolle, Coral Gables FL.

Respuesta:

Tenemos dos procesos para "acelerar" las solicitudes de beneficios por discapacidad. Nuestra iniciativa de Asignaciones Compasivas nos permite acelerar algunos casos de personas con discapacidades muy severas. Hay docenas de diferentes tipos de discapacidades que califican para esta decisión acelerada, incluida ALS, y esa lista continúa expandiéndose. Obtenga más información sobre los subsidios compasivos y consulte la lista completa de condiciones en www.segurosocial.gov/compassionateallowances.

Pregunta: ¿Puede un no ciudadano obtener Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)? Z. Arias, Miami FL.

Respuesta:

Las leyes y regulaciones relativas a los no ciudadanos difieren para los programas de Seguridad Social y SSI. El Seguro Social administra ambos, a pesar de que tienen diferentes requisitos de elegibilidad. Algunos no ciudadanos califican para SSI. Consulte Ingresos de seguridad suplementarios (SSI) para no ciudadanos en www.segurosocial.gov/pubs para obtener más información.

Pregunta: Pago mi prima mensual directamente a mi proveedor del plan de medicamentos recetados de Medicare. ¿Por qué no puedo pagar el monto de mi ajuste mensual relacionado con los ingresos directamente a mi proveedor del plan de medicamentos recetados de Medicare? D. Watkins, Miami FL.

Respuesta:

Por ley, debemos deducir su monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos de sus pagos del Seguro Social. Si el monto que debe es mayor que el monto de su pago, o no recibe pagos mensuales, recibirá una factura por separado de otra agencia federal, como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid o la Junta de Retiro Ferroviario. Lea las primas de Medicare: Reglas para beneficiarios de ingresos más altos para tener una idea de lo que puede esperar pagar en www.segurosocial.gov/pubs.