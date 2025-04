Los traumas pueden marcarnos, incluso antes de nacer

El inconsciente guarda todo lo que nos afecta y nos hace daño. Y aunque usted no lo crea, y mucha gente piense que no es así, sí almacena todo, absolutamente todo lo que nos ha sucedido. Muchos dicen que desde antes de nacer. Y yo sí lo creo, porque como hipnoterapeuta he tenido muchas experiencias de personas que viven un trauma y esto le cambia su vida totalmente. ¿Por qué?

Está ahí, calladito. Usted cree que lo superó u olvidó, pero al irse profundamente a su inconsciente, afectará a cada cosa que haga. Nosotros creemos que manejamos la mente y la conducta, pero nada que ver. Quien lo hace es su mente inconsciente. Son todas las cosas que hemos vivido y archivado, incluso lo que hemos experimentado antes de nacer.

Cuando estamos en el vientre, todo lo que oímos, lo que nuestra madre sufre y las emociones que vive, se guardan. El niño las guarda. Y la gente dice “no, pero es que no tiene la capacidad”. Sí la tiene. Quizás no entiende lo que pasó, pero se guarda y sale, tarde o temprano.

Usted nunca va a poder ser totalmente libre, como la gente cree. No somos libres, sino esclavos de lo que nuestra mente tiene guardado y de lo que el inconsciente hace con ese material. Si no me cree, le recomiendo leer un poco sobre la mente inconsciente, el psicoanálisis y los estudios modernos de cómo la mente va a afectar al cuerpo. Y de cómo su cuerpo también afecta a la mente. Somos un ser físico y espiritual, pero también un ser que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido y guardado en la cabecita.

