Los venezolanos, seguirán sin comer

La roboLución, se aprovecha de cualquier infortunio para amenazar, extorsionar, reprimir. Y para guisar, porque ese es su ethos, su leivmotiv, su letanía, su razón de ser. La RoboLución guisa para vivir y vive para guisar.

¿Y qué se creía, el “señor” Alex Saab, hoy preso en Cabo Verde? A rey de la comida podrida, preso; rey de la comida, podrida y con sobreprecio, puesto, a tenor del nido de animalitos, de esos que saltan de primeros, por las bordas, que se disputan el trono, del hoy, exrey. Léanse, Nicolasito, los generalotes, los faes, que contabilizan -hasta ahora y que se sepa- un secuestrado, desaparecido y ya cadáver. Si Saab, chequera en mano, logra salir libre de Cabo Verde, haría mejor en entregarse en EE UU. Si regresa a la ex Venezuela, también, es hombre muerto.

El que no vote, no come. Se valen de la hambruna compatriota que han desatado la corrupción con furor de Mesalina, la ineptitud, la desvergüenza, el saqueo desaforado. Todo aquél que no se no se haya prestado a la mascarada de ayer, al megafraude, en cámara lenta y cámara rápida, con movimientos espasmódicos, de película muda, seguirá sin comer. El que viva del trabajo, honesto, tesonero, de sol a sol, seguirá muerto de hambre. El que use cuchara, tenedor y cuchillo ¡que muera de inanición! porque el Hombre Nuevo del cual hablaba el Felón Eterno, debe ser, imagen, semejanza de las peores bestias y engullir, a dentelladas.

El Primero, el Segundo y demás integrantes del procerato roboLucionario, seguirán gordos a reventar. El que siga guisando, proseguirá rebosando opulencia. Por las orejas, las fosas nasales, por todas sus oquedades corporales, rebosarán opulencia. El que narcotrafique, el que le ceda parte del territorio del expaís, a los faracos, elenos, a las mafias, chinas, turcas, iraníes, cubanas, rusas. Los que torturen. Los que martillen a los parroquianos que deambulen por los poblados y ciudades, tras unos mendrugos: “Ciudadano, por favor identifíquese y tenga la fineza de entregarnos ¡y sin chistar, carrizo! los dolaritos que cargue encima”. Unos mucho, otros muy poco, pero, todos, alimentados de la desgracia ajena.

Ayer, seis de diciembre, concluyó un capítulo del megafraude. Como los venezolanos no fueron a votar, porque ñlos centros para el sufragio permanecieron desiertos, seguirán, como venían: muriendo de hambre. Y los depauperados, los pata en el suelo, los irredentos de siempre, que se prestaron a la farsa ¿Qué se creyeron? ¡Continuarán mendigando sobras! porque en la narcoRobulución los únicos que comen, a dos carrillos, son los que están “en el ajo.”

@omarestacio