Macrón, discípulo de Putin y Xi Jinping

Reza Machiavelli en su obra Il Principe (1550) – Capítulo XVIII – que este debe sostener su palabra salvo cuando le cause daño, siempre que las circunstancias por las cuales se ha obligado a la vez subsistan. Pero dado que los hombres de ordinario no cumplen con su palabra, el Príncipe no debe ante estos sostener la suya, precisa Nicolo.