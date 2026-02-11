miércoles 11  de  febrero 2026
OPINIÓN

Más respeto, por favor

Dejo como reflexión que sería bueno ser menos impulsivos y tratar de ser más justos, comprensivos y respetuosos

ibeyise pacheco - autor
Diario las Américas | IBÉYISE PACHECO
Por IBÉYISE PACHECO

Hoy más que nunca admiro a Juan Pablo Guanipa.

Para Jorge Rodríguez ha de haber sido un momento demoledor. Él, que para montar una farsa tuvo que reclutar a una simuladora -que forma parte de la nómina oficial- para que actuara como madre sufrida de un preso político y mostrarla en redes -llorosa y con abrazo por delante- agradecida por haber respondido a sus ruegos y por su infinita piedad...

Lee además
El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación
Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
ANÁLISIS

La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural

Para que pocos días después en contundente contraste, el gran “tequeño crudo” al salir excarcelado llenara de felicidad al pueblo venezolano que, al verlo con la valentía de siempre, así como también con la solidaridad y usual empatía, lo acompañara a un abrazo ineludible: el de los familiares de presos políticos que estaban en otra prisión, y que como él han sido incomunicados y privados injustamente de su libertad.

Esa situación hizo colapsar a Jorge y demás criminales sádicos represores. Juan Pablo Guanipa generó una explosión espontánea de afecto, la instantánea activación de la esperanza, el inocultable compromiso que olvidaba el peligro, lo que al régimen le hizo temer una manifestación masiva.

La breve alegría se convirtió en broma típica de venezolano. “Me acosté celebrando que Juan Pablo estaba en libertad y me desperté triste porque la dictadura lo secuestró”.

Pero la fragilidad de los que hoy gobiernan había quedado expuesta; bastante les pesa cada liberación ordenada por Estados Unidos.

Definitivamente hoy más que nunca debemos presionar por la aprobación de la Ley de Amnistía manteniéndonos muy vigilantes en las discusiones, cerrando filas junto a las ONG y personajes expertos que nos merecen credibilidad, siguiendo cada debate y el proceso de redacción.

Ahora Juan Pablo Guanipa está en su casa en Maracaibo adonde fue trasladado luego de un operativo armado absolutamente irregular. Tenía casi dos años sin poder dormir en su cama, sin tiempo de estar con sus cinco hijos y sin siquiera vivir el luto por la muerte de su esposa porque tuvo que recluirse en clandestinidad y después fue apresado.

Las declaraciones de Juan Pablo inmediatamente a su excarcelación se refirieron siempre al amor por su país y su familia, a la convocatoria de unidad, a la paz y la lucha por la recuperación de la libertad y la democracia. Entre ratos pudo compartir con la gente en la calle que espontáneamente convirtió su trayecto en una hermosa caravana de motos que le permitieron recibir cariño y agradecimiento.

Luego de esta nueva e injusta reclusión de casa por cárcel que lo mantiene ahora con un grillete en el tobillo y con prohibición de dar declaraciones, quien ha hablado es su hijo Ramón: “La libertad es una voluntad y una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo diga. Somos libres desde que lo decidimos. Si nosotros mismos empezamos a ver como un crimen hablar, entonces ¿cuándo termina la dictadura? Pues termina cuando tú lo decides. No porque alguien más nos lo dijo. Mi padre no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente por dar unas declaraciones. Él no es un criminal”.

Juan Pablo Guanipa ha llevado al régimen a cometer un error, dejando expuestas, además, las diferencias internas entre las cabezas principales.

También tristemente fueron exhibidas algunas miserias del lado opositor; actitudes injustas y desagradables, de esos que llamamos managers de tribuna, que no han jugado un solo partido de pelota pero que se creen expertos. Son personajes que incluso han llegado a ser divertidos pero que en la política no han pegado una.

El problema con esas opiniones es que pueden ser destructivas; que al ser expuestas en redes sociales son útiles para laboratorios sucios cuyo principal objetivo es hacer daño a la causa libertaria.

Tal actitud también resulta irrespetuosa y estéril porque al final, de nuestro lado nadie ha escapado a algún tipo de sufrimiento.

Esos habladores de gamelote han insistido en que Guanipa ha debido esconderse en silencio; algunos han llegado a calificarlo de imprudente.

Son actitudes que nos dividen, que propician que los venezolanos en el exilio sean señalados por pretender dirigir la política venezolana a kilómetros de distancia, situación en la que pagamos justos por pecadores (aunque también otros tantos, dentro de nuestro territorio también han hablado paja).

Dejo como reflexión que sería bueno ser menos impulsivos y tratar de ser más justos, comprensivos y respetuosos. A ver si vamos aprendiendo que en nuestra inmadurez y/o egoísmo nos hemos convertido en el trapiche de muchos líderes que han arriesgado su bienestar, su libertad y su vida por Venezuela, y que, sin una pizca de agradecimiento ni piedad, los hemos juzgado y sentenciado.

Esa es la actitud que celebran los hermanos siniestros porque es exactamente lo que necesitan.

Temas
Te puede interesar

Opinión desinformada sobre la situación en Venezuela

Resucita el mantra de Guaidó: elecciones libres

México y los dictadores cubanos. Petróleo y libros, ¿a cambio de qué?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, obtenida del Departamento Correccional de Florida el 10 de febrero de 2026, muestra a Ronald Heath, recluso condenado a muerte en Florida.
PENA DE MUERTE

Florida realiza su primera ejecución de 2026

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Te puede interesar

Estudiante graduado del Miami-Dade College, junto a la presidenta de la institución Madeline Pumariega. 
OPORTUNIDAD

The Miami Foundation anuncia $2 millones en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Daniel Eduardo Romero, de 36 años.
EN LA CORTE

Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá