Meditación para hoy: Agua que no has de beber... ¿dejarla correr?

Hoy vivimos en una cultura que oscila entre dos extremos: personas que quieren controlar la existencia de todos y personas que ya no quieren comprometerse con nada. Ambos caminos terminan empobreciendo el alma. La sabiduría consiste en aprender el difícil arte del discernimiento: dejar correr lo que pertenece al tiempo de Dios y detener aquello que amenaza la verdad, la justicia y el amor.