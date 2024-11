"¡Mi reino por un caballo!" ¿Un caballo llamado "negociación"?

Pero no hay rey sin súbditos, no hay tirano y no hay dictador sin masas resignadas. Ante el poder despiadado de Ricardo III se inclinaron todos los nobles, incluyendo a Ana Neville, la viuda de Eduardo IV, a quien Ricardo ha asesinado para convertirse en guardián de sus hijos a quienes asesinara también. Ella lo sabe, sin embargo, se rinde a sus pies. Shakespeare conduce al lector a preguntarse por qué lo adulan y toleran. La respuesta la da La Boetie, quien afirmaba que los tiranos se crecen sobre la “servidumbre voluntaria de sus súbditos”. Savater profundiza en la psicología del personaje, afirmando que Gloucester quiere ser amado, se siente aislado por su malformación y cree que el afecto puede imponerlo a los otros por la fuerza. “Un trono no concede automáticamente ni amor ni respeto verdadero, sólo garantiza adulación, temor y servilismo. Sobre todo, cuando se consigue por medio de fechorías” (Savater). Gloucester se aprovechaba de los otros cuando le venia bien su colaboración, los aniquilaba si ya no le resultaban útiles. Habría que estudiar aun mas la psicología de la resignación, pues todos conocían muy bien sus intenciones y sin embargo le servían y adulaban.