Mirando hacia las alturas

Salí de la trinchera al concluir el año, al advertir que me tropiezo con los otros mirando lo incidental y acaso causando disociaciones sin perspectiva. No es mi propósito recluirme en alguna caverna de ocasión desde donde sólo mire o me mire en mis sombras, proyectadas por luces ajenas. ¡Pero, cómo imaginar e imaginarnos que el 2020 nos paralizaría a todos, a todos nos obligaría tomar refugio para salvar nuestras vidas repensándolas!