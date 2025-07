Muchas facciones y una tregua vacía en Siria

En Siria , en la provincia de Sweida, lo que comenzó como una disputa local degeneró en una guerra sectaria abierta. En unas semanas, se multiplicaron los muertos, los heridos y los desplazados. Pero lo alarmante fue tanto la velocidad del deterioro, así como la estructura del conflicto: no se trató de dos bandos enfrentados, sino de un rompecabezas de mil piezas, cada una con su propio fuego. Drusos armados, beduinos enfrentados entre sí, kurdos divididos entre facciones laicas e islamistas, grupos tribales con intereses económicos, y al menos una veintena de organizaciones islamistas con objetivos incompatibles entre sí. En este mosaico, cualquier chispa se convierte en incendio.

Esto es más volátil ante la falta de un centro de autoridad capaz de ordenar. El gobierno sirio, tras años de fragmentación territorial y debilitamiento institucional, no tiene control real sobre esa zona. Solo logró ingresar tropas a Sweida tras aceptar una fórmula impuesta desde fuera. Y esa fórmula vino de un acuerdo recién anunciado: Israel y Siria pactaron una tregua bajo mediación extranjera, que incluye la entrada temporal de tropas sirias por 48 horas para restaurar el orden. A cambio, Israel detendría sus bombardeos. Pero todo eso ocurrió sin que los actores armados locales participaran. Ni los drusos ni los beduinos firmaron, ni aceptaron. Lo que se pactó fue una pausa entre observadores del conflicto, no entre quienes lo protagonizan.

La intervención israelí no fue casual. Israel tiene una relación histórica y compleja con la comunidad drusa. En su territorio, miles de ciudadanos drusos sirven en el ejército, viven en el norte del país, y son leales a la estructura institucional desde la fundación del Estado. Para muchos de ellos, lo que ocurre con los drusos del otro lado de la frontera no es un asunto ajeno: hay vínculos familiares, religiosos y culturales. Más allá de la dimensión simbólica, Israel teme que la caída de la comunidad drusa en Siria abra paso a facciones islamistas hostiles en su frontera. El país hebrero intervino tanto por afinidad como por cálculo estratégico.

El gobierno sirio, consciente de que no puede sostener un conflicto prolongado en el sur, aceptó las condiciones. Pero estas tienen fecha de vencimiento. Pasadas las 48 horas, sin una fuerza local confiable que mantenga el orden, todo puede volver a estallar. Y cuando lo haga, será aún peor. Porque ya no se trata de un choque entre dos ejércitos regulares o dos bloques políticos. Se trata de una estructura libanesa, pero amplificada. Si en el Líbano eran cuatro grandes grupos –sunitas, chiitas, cristianos y drusos– aquí el número de facciones activas es mucho mayor. Y la mayoría no responde a nadie.

Tregua

El riesgo real es que Sweida se convierta en el nuevo epicentro del desorden regional. Con tantos grupos armados y sin una autoridad reconocida, cualquier intento de mediación será superficial. Ya no alcanza con que Estados vecinos garanticen acuerdos. Ni Siria, ni Israel, ni Turquía, ni Jordania tienen el control de lo que ocurre en cada aldea, en cada colina. El conflicto se volvió interno, atomizado y potencialmente interminable.

La tregua anunciada puede ser útil para ganar horas. Pero no detendrá lo que ya se ha puesto en marcha. Las armas seguirán circulando. Los odios seguirán acumulándose. Y si nadie logra reunir a los protagonistas reales para un acuerdo duradero, lo que hoy es una crisis se convertirá mañana en un colapso. Uno que hará que el caos del Líbano parezca, en comparación, un problema menor.

Las cosas como son

