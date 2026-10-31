Nada hay tan oculto que llegue a saberse, ni tan escondido que no llegue a conocerse

Todos los delitos y crímenes que han cometido todos los constructores de la revolución del Siglo XXI han de ser sometidos a la Justicia. Son innumerables los crímenes contra los venezolanos.

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Esto no puede quedar enterrado en el Cementerio de la Impunidad. Todos los ciudadanos estamos ante el deber Moral y patriótico de ser Colaboradores de la Verdad para que florezca la justicia y reine La Paz.

Todos estos discípulos del diablo, aunque se escondan tienen que afrontar la Justicia y las leyes de la República.

Estamos trabajan por la transición que ha de poner sus bases en la lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia y la política de una estructura criminal que secuestro y desmanteló todas las instituciones.

Estamos dispuestos a afrontar los retos y desafíos que se nos presentan para la Refundación de la Nación y la República.

Estamos ante un Panorama muy Oscuro, pero no hemos de tener miedo. Estamos en un momento histórico y no podemos permanecer indiferente. Tenemos que rescatar la Ética, la moral y el sentido de la Justicia.

Tampoco podemos ser cómplices de todos los alacranes de la política que ya se están arropando bajo el manto de María Corina Machado.

Tenemos que cerrar filas todos los Venezolanos de bien que anhelamos un Cambio real, para que no tengan espacio en las decisiones de gobierno los Alacranes del color que sean.

Todos unidos con un mismo sentir y un mismo Espíritu.

El único Partido que nos UNE en esta lucha contra este régimen Criminal, es VENEZUELA.

Invitamos a todos los partidos, organizaciones, Asamblea de Ciudadanos, Gremios, universidades, los Jóvenes, los Estudiantes, las distintas confesiones religiosas, los Católicos, cristianos.

Venezolanos ha llegado la hora, si hay grandes cambios y se abren horizontes de ESPERANZA.

De corazón le digo a todos los Venezolanos: Dios ha estado Grande con nosotros y por eso estamos Alegres. NO tenemos miedo y florecerá la justicia. Lo que va a PASAR ya Está pasando.

Estamos en las manos de Dios y con Dios siempre Ganamos.