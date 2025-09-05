viernes 5  de  septiembre 2025
OPINIÓN

Nazismo como insulto: cuando la retórica tuerce la memoria

La izquierda que se autoproclama progresista tiene una responsabilidad histórica: preservar la memoria, no manipularla

David Ghitis perfil autor
Diario las Américas | DAVID GHITIS
Por DAVID GHITIS

¿Qué pasa cuando el horror del Holocausto se reduce a un insulto político cotidiano?

En América Latina, algunos líderes de izquierda han adoptado una peligrosa costumbre: llamar “nazi”, “neonazi” o “Hitler” a todo aquel que contradiga su visión del mundo. Esto se ha convertido en una estrategia retórica que banaliza el Holocausto, distorsiona la historia y convierte el insulto en política de Estado, sin importar las consecuencias que pueda tener en quienes son estigmatizados, consecuencias que van desde el matoneo digital, pasando por actos de vandalismo y llegando hasta riesgos reales fruto de amenazas.

Lee además
Omar Estacio.
ANÁLISIS

Huelga de hambre en la Corte Penal Internacional
maduro y sus secuaces tienen que caer
OPINIÓN

Maduro y sus secuaces tienen que caer

Gustavo Petro ha sido uno de los más prolíficos en esta práctica. En marzo de 2022, respondió visceralmente a una columna publicada por RCN con un trino lapidario: “Neo nazis en RCN”. El artículo, titulado “Petro nos quiere atracar”, criticaba su propuesta de acabar con los fondos privados de pensiones. La reacción no fue una refutación argumentada, sino una estigmatización directa contra el autor y el medio. Fue tan grotesca la respuesta del entonces candidato presidencial, que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el ataque, advirtiendo que “lesiona gravemente la libertad de prensa” y promueve la autocensura. Otros medios y agrupaciones importantes como la SIP y Voces del Sur se sumaron a la condena.

Pero Gustavo Petro no se detuvo ahí. Ya de presidente ha llamado “nazi” a jueces que fallan en su contra, a activistas digitales que lo critican, a empresarios que defienden la propiedad privada, y a importantes medios como El Colombiano, al que acusó de “defender a Hitler”. En marzo de 2025, intensificó esto, usando el término más de 10 veces en 24 horas contra opositores y jueces. En su lógica, hay “nazis nazis y actitudes nazis”, como si el término pudiera estirarse al gusto del orador.

Esta retórica se extiende a su entorno. El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir ha comparado acciones israelíes con el nazismo, como la invasión de Gaza con la de Polonia en 1939, invocando el 'lebensraum' hitleriano en publicaciones de 2025. Si bien critica un conflicto real, el uso recurrente lo convierte en arma contra disidentes. También algunos congresistas de izquierda, como Iván Cepeda, han compartido material en redes sociales haciendo estas comparaciones.

Este patrón no es exclusivo de Colombia. El fallecido Hugo Chávez comparó a George W. Bush con Hitler en múltiples discursos (como en la ONU en 2006); Nicolás Maduro llamó “nazi sionista” al presidente argentino Javier Milei; Rafael Correa respondió con un “¡Heil Hitler!” irónico a sus críticos en redes sociales; Daniel Ortega ha acusado a Estados Unidos, Israel y la Unión Europea de actuar como nazis. También Evo Morales y hasta Fidel Castro han sido vinculados a esta retórica, directa o indirectamente. Incluso en México hubo un caso en el que Andrés Manuel López Obrador calificó al periodista Carlos Alazraki de tener un pensamiento “hitleriano” por sus críticas al gobierno. La retórica se repite: el nazismo ya no es una advertencia histórica, sino una etiqueta para el adversario.

El patrón es claro: cuando la prensa incomoda es “nazi”; cuando los empresarios reclaman garantías, son “neonazis”; cuando los jueces fallan en contra, actúan “como Hitler”. Esta lógica convierte el nazismo en un insulto genérico, despojándolo de su peso histórico y ético. Ya no se trata de denunciar el antisemitismo o el totalitarismo, sino de usar el recuerdo del Holocausto como arma política.

Esta banalización ofende a las víctimas del nazismo y a la comunidad judía en general, como lo ha denunciado en repetidas ocasiones la Liga Antidifamación en reportes sobre Latinoamérica. Además, polariza sociedades divididas, fomentando amenazas y autocensura, como advierten expertos en El País: 'cuando todo es nazi, nada lo es'.

La izquierda que se autoproclama progresista tiene una responsabilidad histórica: preservar la memoria, no manipularla. Usar el nazismo como insulto es traicionar esa memoria. Y hacerlo desde el poder, con micrófono oficial, es convertir la historia en herramienta de intimidación.

A medida que los sobrevivientes del Holocausto desaparecen, también lo hacen sus relatos de primera mano. Esto ha generado una preocupante falta de conciencia entre los jóvenes latinoamericanos, como advierte Kenneth Jacobson en Infobae.

La ausencia de educación histórica rigurosa permite que el nazismo se convierta en un comodín retórico, desprovisto de contexto. Encuestas muestran que muchos jóvenes ignoran detalles del Holocausto, permitiendo su uso como recurso con carga emocional, pero sin sustancia histórica.

La democracia exige debate, no etiquetas. Y la memoria exige respeto, no distorsión. La banalización del Holocausto y del régimen nazi no solo trivializa el sufrimiento de millones, sino que convierte el término en una herramienta de polarización.

Temas
Te puede interesar

Cilia Flores dirige red de extorsión judicial

La inteligencia artificial generativa: herramienta y motor a la vez

Luchar junto con Taiwán para la paz y la prosperidad global

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elmoncy Sercle espera juicio.
MUY CARO

Atropellada en Aventura tras negarse a que le olieran los pies sin pagar

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

Te puede interesar

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

EEUU ve como demostración de fuerza maniobra de aeronaves venezolanas cerca de buques de su fuerza naval

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar.
DICTADURA

Congresista Salazar celebra cancelación de cuenta Zelle de yerno del ministro venezolano Padrino López

Una mujer posa dentro de unos de los centros de atención de USCIS, luego de obtener su estatus de ciudadanía estadounidense.  video
EEUU

Agentes del servicio de ciudadanía (USCIS) podrán arrestar y portar armas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izq.), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se estrechan la mano en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el 4 de septiembre de 2025. El jueves, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, abordó el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en Ecuador, un país azotado por la violencia, mientras aboga por una ofensiva de primera línea contra los grupos criminales de la región.  video
ACUERDOS

EEUU anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco