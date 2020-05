No importa lo que digamos, todo estará de regreso

Los fríos números con que se mide la pandemia, según dos fuentes muy serias como son la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Hospital Johns Hopkins, nos muestran un panorama distinto y lejano del optimismo con el que gobernantes y dirigentes deportivos nos pretenden engañar.

Hablo en especial de dirigentes deportivos porque es el tema que más nos ocupa desde nuestra trinchera periodística. El comienzo fue lleno de expresiones y caras circunspectas que nos invitaban al recogimiento, al voluntario primero y después, en muchos lugares, obligatorio confinamiento para cortar las líneas de contagio. Muy solidarios todos pensaron que el problema estaría resuelto en dos semanas y por eso su inicial entusiasmo.

El tiempo fue pasando y llevamos casi tres meses de economía detenida y un planeta confinado que desde los hogares lucha contra el microscópico enemigo que nos acecha. Se les acabó la solidaridad a muchos (no todos) políticos y dirigentes. Es más fuerte la necesidad de producir que la de vivir y el discurso fue cambiando, queriendo torcer las matemáticas y la fría estadística de la realidad.

Esto es lo que parece el escenario de hoy. En algo menos de tres meses las cifras de enfermos y muertes se han cuadruplicado, pero la curva se está aplanando. ¿Es cierto que se están haciendo más pruebas, pero en dónde está el descenso?

Fácil, en la necesidad de producir, en alcanzar las metas trazadas y en la recuperación de las cifras ya vendidas fundamentalmente en el deporte. Por eso hablamos de “regreso” no importa el precio que paguemos.

El fútbol vuelve, porque vuelve. El dinero de la tele en las grandes ligas de Europa no se puede perder y aunque con protocolos muy exigentes se va a regresar a un nuevo mundo. La materia prima sin duda es el deportista, pero el eje social del deporte es el aficionado, además de ser quien paga directa e indirectamente buena parte del espectáculo.

Un deporte sin aficionados en los escenarios es muy triste como lo hemos visto en la Bundesliga. El fútbol y el deporte no pueden ser en privado, pero debemos entender que en este momento es la única salida para que se autorice la “operación retorno”.

Con ese mundo nos vamos a encontrar en breve. Aficionados reemplazados por retratos, la euforia natural convertida en una banda sonora de ambientes fabricados, el juego de contacto evitando el contacto y la emoción del gol dejara de ser plural. No abrazos, no besos, no gritos. Misión imposible… En los deportes, la emoción y los estados de ánimo son parte del “libreto”.