¿No puede olvidar una infidelidad?

Muchas personas me preguntan en redes sociales por qué no pueden perdonar a sus parejas ni olvidar su infidelidad. Una infidelidad es “un rayón en el disco duro”, como dice Walter Riso. Te mueve el piso, como lo mueve el suicidio de alguien a quien amas. Te cuestionas todo, te deprimes, sufres un bajón en la autoestima y un gran etcétera. Pero si la pareja busca ayuda y admite “su parte en este pastel”, puede seguir la relación. Y, en ocasiones, crecer al superar el conflicto.

Indudablemente, existen personas que no pueden olvidar ni perdonar. En mi consulta he tratado a mujeres y hombres que, cinco años después de la infidelidad, siguen repitiendo lo mismo y haciéndole la vida imposible al otro(a). Y en otros casos, no son años, sino la vida entera reprochando. Y hasta en el momento de la muerte sigue el dolor… aunque nunca se divorciaron.