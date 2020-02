Nuevos retos, nuevas oportunidades

Según un artículo publicado en The New York Times, titulado “¿Quiere una carrera sin deuda estudiantil? Conviértase en aprendiz” (Want a White-Collar Career without College debt? Become an Apprentice), analiza los beneficios que encuentran los estudiantes al convertirse en aprendices. Las carreras técnicas están cobrando relevancia y son una alternativa viable y atractiva ya que les permite a los estudiantes graduarse en menos tiempo y a veces con mejor remuneración.