Nuevos retos, plan de contingencia para escuelas públicas de Miami-Dade

Además, estamos explorando la idea de reducir la densidad en nuestras escuelas y otras maneras para mantener el distanciamiento social, no solamente en los pasillos y en las aulas, sino también en los gimnasios, cafeterías, bibliotecas, áreas comunes y en los autobuses escolares.

Hemos formado un grupo de trabajo que tendrá el propósito de considerar todas las opciones para volver a clases en los colegios. Esta crisis también ha demostrado la importancia de recibir asesoramiento medico como parte de nuestro distrito escolar. Por esa razón, establecimos una posición en mi gabinete de jefe principal de Salud.

Reabrir las escuelas requiere que seamos estratégicos y estemos listos para establecer modelos de aprendizaje híbridos, intercalando las clases en el colegio con aprendizaje virtual. Siempre habrá padres que prefieren que sus hijos se mantengan en sus hogares, al menos durante la pandemia.

A pesar de nuestros grandes esfuerzos por ayudar a los estudiantes y padres de familia durante este crítico período de transición, tanto a la Junta Escolar como yo nos preocupan los estudiantes que enfrentan dificultades académicas en el aprendizaje y esos que se han podido conectar con nuestro programa de enseñanza virtual pero no lo usan de manera consistente. Es por eso que hemos creado un programa de mitigación escolar que crea oportunidades de recuperación y renovación académica: “Securing Opportunities for Academic Recovery” (“Asegurando Oportunidades para la Recuperación Académica”, S.O.A.R., por sus siglas en inglés), el cual reúne todos los elementos necesarios para prevenir la regresión académica. Nuestro plan de S.O.A.R. contiene tres etapas que incluye la recuperación, el recobro y el reinicio.

Durante la fase de recuperación, el Distrito Escolar brindará a los estudiantes oportunidades de lectura de verano, remediación, recuperación de créditos o cursos y servicios del año escolar extendido del 8 de junio al 10 de julio. Esto reflejará de cerca el programa tradicional de la escuela de verano, pero se llevará a cabo virtualmente. Los estudiantes con discapacidades, los estudiantes con una cantidad excesiva de ausencias y aquellos que no fueron parte activamente en el aprendizaje a distancia participarán durante esta fase.

La fase de recobro abordará las circunstancias únicas de los estudiantes actuales de álgebra de noveno grado y los estudiantes de artes del lenguaje inglés de décimo grado que no tuvieron la oportunidad de tomar las evaluaciones estatales requeridas para la graduación. El Distrito Escolar proporcionará a estos estudiantes preparación virtual de exámenes y clases de tutoría para que puedan alcanzar el dominio de estos exámenes a principios del otoño, cuando el estado ofrecerá los exámenes nuevamente. Además, durante esta fase, todos los estudiantes tendrán acceso a la Caja de Herramientas de Aprendizaje Electrónico y Retos Académicos del Distrito durante el verano, a través del portal para estudiantes, como de costumbre.

En lo que se refiere a la fase de reinicio, que depende de las pautas emitidas por las autoridades de salud pública federales y estatales, M-DCPS tienen la intención de abrir las escuelas temprano, el 27 de julio, específicamente para estudiantes que demuestran bajos niveles de rendimiento académico, así como para estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés. Durante este tiempo, los alumnos identificados recibirán una intensa instrucción sobre las habilidades necesarias en las áreas académicas básicas para su nuevo nivel de grado, para que estén preparados y sean exitosos académicamente durante el curso escolar. Durante esta fase, el Distrito también planea expandir el número de escuelas que participan en el programa de jornada escolar extendida y comenzar la Escuela de los Sábados más temprano para maximizar el tiempo de instrucción. Si las escuelas deben permanecer cerradas durante esta fase, estos planes se convertirán en un modelo virtual.

Nada de esto sería posible si no fuera por la pasión inspiradora y la dedicación incomparable de nuestros brillantes y talentosos maestros. Sin lugar a dudas, ellos siempre han trabajado incansablemente no solo para el éxito académico de los estudiantes, sino también para su crecimiento personal. Durante la Semana de Apreciación del Maestro (Teacher Appreciation Week), que se celebra del 4 al 8 de mayo, me uno a nuestra Junta Escolar para felicitar y reconocer la gran labor que desempeñan nuestros educadores, especialmente ahora durante este tiempo tan complejo. Se los agradecemos de todo corazón.