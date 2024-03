Podemos y debemos defender la democracia

Para hacerlo donde no existen debemos promover la institucionalidad que los garantiza, y siempre debemos defenderla y perfeccionarla.

Por eso no podemos cejar en la defensa y el rescate de la democracia liberal con su estado derecho y con una sociedad comprometida con una cultura democrática. Éstas son las garantías institucionales de nuestra dignidad y de nuestra libertad.

Todos podemos contribuir a vivir civilizada y solidariamente, en paz, con respeto a la dignidad y la libertad de todos. Todos, no solo los gobernantes de las naciones más poderosas, no solo los gobernantes de países democráticos, no solo los dirigentes políticos y los formadores de opinión, todos estamos llamados a hacerlo y todos podemos hacerlo de acuerdo con nuestras circunstancias y capacidades.

Claro, quienes tenemos más oportunidad de hacerlo, con mayor razón debemos cumplir con esa grande e importante responsabilidad.

En estos días las tentaciones para darnos por vencidos son poderosas.

La dictadura de Maduro en Venezuela actúa cada vez con mayor desfachatez. Esta semana recién pasada encarceló a Henry Alviárez, coordinador nacional del partido de María Corina Machado Vente Venezuela y a Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, ambos miembros de la Dirección Nacional del Comando de Campaña María Corina YA que engloba las fuerzas de la oposición de la candidata que arroyó con más del 92% de los votos en la consulta en la que casi 3 millones de venezolanos la eligieron su candidata.

Desde el 23 de enero están en prisión los coordinadores regionales Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo), el 8 de marzo fue arrestado Emill Brandt Ulloa, coordinador en Barinas, y la semana Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot en Aragua.

Además, el propio día del arresto del coordinador general Alviárez y de la diputada Hernández se ordenó la aprehensión de Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda que también trabajan en la campaña de María Corina.

El viernes 22 recién pasado ante el cierre de las inscripciones, María Corina Machado presentó la candidatura provisional de la académica Corina Yoris. Las dos valiosas mujeres seguirán recorriendo Venezuela para promover una elección justa que termine con la dictadura.

La presión interna e internacional que defiende unas elecciones justas es indispensable.

La dictadura chavista hoy de Maduro y sus compinches sigue los pasos de las dictaduras que le sirven de ejemplo.

En Cuba solo se permite un partido único. A los valientes intentos de migrar hacia la libertad encabezados por Oswaldo Payá y su Proyecto Varela que de acuerdo con normas de la propia constitución cubana recogió miles de firmas para reformar sus normas totalitarias, respondió la dictadura causando su muerte en 2012 tal como quedó demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En Nicaragua para las elecciones de noviembre de 2021 no pudo la dictadura Ortega Murillo, ya totalmente ensangrentada por las inhumanas persecuciones contra manifestantes en 2018, simplemente recurrir a fraudes electorales. Su impopularidad ya no se lo permitía. Se encarceló a 7 potenciales candidatos de oposición y otros dos optaron por el exilio, también se envió ilegalmente a prisión a más de otros 30 dirigentes políticos, sociales, de la prensa y empresariales; se obligó al exilio a otras decenas de líderes; se inhabilitó a los 3 partidos de oposición; se clausuraron medios de comunicación.

En Rusia antes de la farsa electoral sin ninguna libertad de expresión que montó hace pocos días Putin, muere en la cruel prisión siberiana el líder de la oposición Alexéi Navalni, a quien hacía 3 años y medio el régimen había envenenado.

Todos podemos contribuir en favor de la libertad y la dignidad de las personas. En primer lugar, no dando apoyo a estas farsas que pretenden disfrazarse de elecciones legítimas. Por eso es lamentable y doloroso que dos diputadas costarricenses del PLN Rosaura Méndez y Katherine Moreira hayan ido de comparsas al espectáculo vergonzoso del Putin invasor de Ucrania. ¡A lo que conduce querer viajar gratis!

En segundo lugar, cada uno desde nuestra posición debemos expresar nuestro rechazó contra quienes conculcan la democracia liberal.

No debemos permanecer callados.