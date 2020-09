¿Por qué deberías confesarte?

Por razones que se me escapan, algunos católicos renuncian a este placer liberador. Y en algunas iglesias ya no hay ni confesionarios, que es algo así como ir a una heladería y que te vendan el barquillo sin helado. En otras los hay, pero son como un despacho. En esos extraños confesionarios he visto curas corrigiendo a fieles por arrodillarse en la confesión. Supongo que esto solo es un recordatorio de que los curas también deben confesarse con frecuencia. Ni caso. Incluso aunque no sea obligatorio, postrarse es el mejor modo de iniciar una confesión en la que de verdad deseas expulsar de tu alma el mal que has hecho, el que te has hecho, y todas las veces que has negado a Dios con tu vida. Una vez más, no te estás humillando ante un hombre, sino ante el mismo Dios.

También he conocido a algún amigo que no se confiesa por economía. No porque haya que pagar por la absolución, sino porque tiene la certeza de que pronto volverá a cometer los mismos pecadillos. Eso es tan inteligente como no comer porque, de todos modos, dentro de unas horas volverás a tener hambre. La confesión te permite volver empezar. Jesús pone el abrazo y siembra luz en tu corazón. Cristo nunca te ha pedido que seas santo de la noche a la mañana. Si pudieras ser impecable tras una confesión, se le habría acabado el negocio de la divinidad. Y a Dios, por razones obvias, nunca se le acaba el negocio. La confesión te da la gracia, la fuerza, una y mil veces. Y el confesor te da el consejo. ¿Sabes la compañía que pueden llegar a hacerte las palabras de un buen sacerdote cuando salgas de nuevo ahí fuera a la intemperie de maldad del siglo XXI? A veces te quejas de que nadie te escucha. Bien. Ahí tienes a un profesional del oído. El cura.

Con siglos de tradición, la Iglesia Católica no ha puesto límites a la confesión. Puedes hacerlo cada vez que lo necesites. Los curas ofrecen una impresionante tarifa plana de perdón, solo debes solicitarla en taquilla. En mi experiencia, una semana o quince días es bastante para pasar de ser un tipo angelical a convertirse en un sembrador de odio, en un asesino en potencia, en un jodido asilvestrado. De modo que la confesión frecuente ayuda a mantener a raya al soberbio enajenado que llevamos dentro. Pero sea cuando sea que te decidas a acercarte a un sacerdote y limpiar esa alma tuya en la que ya han crecido hasta tomateras, será una experiencia única y maravillosa. Tal vez podrías hasta salir cantando de allí.

Esa lucecita del confesionario al final de la Iglesia es la esperanza del mundo. La esperanza del sacerdocio. Y la del penitente. Como la barra del último bar abierto. El consuelo de un buen hombre está bien, pero el consejo inspirado por el Espíritu Santo y la plenitud que siente un alma que acude a la confesión es sencillamente inexplicable. Reconcíliate con Dios y con los tuyos. Busca un cura y vuelve a empezar. No te importe molestarlo. Les pagan por eso. Al menos, en la vida eterna.